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Este jueves 26 y hasta el domingo 29 de marzo se estará jugando en Río Gallegos un nuevo torneo de pádel puntuable anual, denominado así porque se juega durante todo el año de forma ranqueada. Se competirá en las categorías octava, séptima y sexta en masculino y femenino. En quinta habrá solo rama masculina y luego estará la categoría cuarta o libre, donde compiten las mejores parejas. Hay más de cien parejas inscriptas.

El atractivo principal del torneo será la presencia del jugador Agustín Ruiz, que competirá en pareja con su padre, Gerardo“Chicho” Ruiz, destacado jugador que hace años se había retirado de la actividad por problemas de salud y en este torneo hará su reaparición.

Agustín Ruiz supo ser Top 10 del ranking nacional de la Asociación de Jugadores Profesionales de Pádel de la Argentina (AJPP). Actualmente ocupa el puesto número 15 del ranking ya que una lesión a fines del año pasado le impidió competir y eso le costó descender algunos puestos.

El jugador nacido en Río Gallegos, que actualmente reside en la provincia de Mendoza, viene de disputar este año su primer torneo de la Federación Internacional de Pádel (FIP) en Santamaría, Brasil.

26. 27, 28 y 29 de Marzo se juega la 1° fecha del Gran Torneo Puntuable Anual de Pádel.

Además de su presencia, habrá otras parejas destacadas del ámbito local. Los vencedores de este torneo competirán en el mes de mayo en el torneo organizado por el Club Viento Austral de la localidad de Punta Arenas.

La modalidad de juego será con partidos a dos sets con súper tie-break en el tercero durante la etapa inicial, y con partidos a 3 sets en las instancias finales. Desde la organización del torneo no descartan que algunos partidos se puedan disputar en otras canchas de la ciudad, debido a la gran cantidad de parejas inscriptas.

El debut para la pareja Ruiz será este jueves a las 15 horas, mientras que el segundo partido lo disputarán el día viernes a las 19 horas.