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Este año la rama femenina tendrá 11 equipos y la masculina 9. Los partidos comenzarán el viernes 27 y se extenderán hasta el domingo 29.

Comenzando por las chicas, los grupos quedaron dispuestos de la siguiente manera: en la zona “A” estarán los equipos El Trébol de El Calafate, Lihuen de Caleta Olivia, Benjamín Verón de Río Gallegos y la Escuela Municipal de San Julián.

En la Zona “B” competirán el equipo de las Escuelas Municipales de Gobernador Gregores, Piedrabuena y San Lorenzo de Puerto Deseado. Por último, la zona “C” la integran el equipo Choique de Caleta Olivia, AMUVOCA de El Calafate, el Atlético Boxing Club de Río Gallegos y la Asociación Club Independiente de Puerto San Julián.

La acción comenzará el día viernes 27 a las 19.15 horas con dos partidos en simultáneo. En la cancha Municipal se enfrentarán el conjunto local de la Escuela Municipal y Lihuen de Caleta Olivia, mientras que en la cancha El Nido jugará el Atlético Boxing contra el otro conjunto local de la Asociación Club Independiente.

La jornada se desarrollará con dos partidos más ese mismo día a las 20.30 horas y continuarán el día sábado 28 a partir de las 9 horas hasta las 21.30 horas, cuando se disputen los cuartos de final. El día domingo a las 15.15 horas tendrá lugar el partido por el 3° y 4° puesto y a las 16.30 horas se jugará la final.

Por el lado de los varones, la zona “A” estará integrada por los equipos de Gobernador Gregores, Boca de Río Gallegos, Choique de Caleta Olivia, AMOVOCA de El Calafate y la Escuela Municipal de San Julián.

Mientras que la zona “B” la conforma el equipo anfitrión de la Escuela Municipal de Puerto Santa Cruz, Ce.De.FyS de San Julián, la Escuela Municipal de Piedrabuena y el Dante Cantarutti de Río Turbio.

Los partidos clasificatorios de cada grupo se jugarán a partir del viernes 27 desde las 18 hasta las 20.30 horas y el sábado 28 desde las 10 hasta 20.30 horas. En tanto que las instancias finales iniciarán el domingo 29 a las 10 horas y terminarán a las 15 horas con el partido definitorio.