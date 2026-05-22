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La competencia se disputará del 23 al 25 de mayo en el gimnasio municipal Eva Perón de Río Gallegos, bajo la organización del Consejo Federal del Fútbol Argentino y la Delegación Patagónica.

El certamen contará con la participación de clubes y equipos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, distribuidos en dos zonas competitivas. En la Zona “A” estarán Boxing Club de Río Gallegos, Ateneo de Ushuaia, ADEFU de Río Grande y Talleres de Río Turbio. Por su parte, la Zona “B” estará integrada por Luz y Fuerza de Río Grande, Academia de 28 de Noviembre, Tehuelche de Río Gallegos y Mercantil de Ushuaia.

La jornada inaugural del sábado tendrá una intensa programación desde las 9 de la mañana hasta las 22 horas, con encuentros consecutivos que marcarán el inicio de la fase clasificatoria. La actividad continuará el domingo 24 con la disputa de la tercera fecha de grupos y culminará el lunes 25 de mayo con la gran final entre los ganadores de cada zona a las 10 de la mañana.

Desde la organización destacaron la importancia del evento para el desarrollo del futsal juvenil en la Patagonia, no solo por el nivel deportivo esperado, sino también por la convocatoria de público, consolidando a Río Gallegos como uno de los escenarios relevantes para el crecimiento del futsal en el sur del país.