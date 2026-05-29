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La competencia será organizada por el Club Boca Río Gallegos (CBRG), institución anfitriona que recibirá a delegaciones provenientes de Ushuaia, Río Grande, El Calafate, Punta Arenas y El Porvenir, consolidando una vez más el crecimiento del vóley formativo en la región.

El torneo estará dividido en dos zonas. En la Zona “A” competirán Boca de Río Gallegos, AMUVOCA de El Calafate, Academia de Ushuaia y AEP de Ushuaia. En tanto, la Zona “B” estará integrada por Casa del Deporte de Río Grande, Dante Cantarutti, Hernando de Magallanes de El Porvenir y Taiiu de Punta Arenas.

La Liga Sur de Menores se ha convertido en un espacio clave para el desarrollo deportivo y humano de jóvenes voleibolistas, promoviendo además el intercambio cultural y la integración entre clubes de ambos lados de la Patagonia.

Durante las tres jornadas se disputarán encuentros de alto nivel competitivo, donde los equipos buscarán sumar puntos importantes en el inicio del certamen regional. La expectativa es grande tanto para los jugadores como para las familias y aficionados que acompañarán cada partido.

Desde la organización destacaron el esfuerzo conjunto de dirigentes, entrenadores y colaboradores para llevar adelante este evento, que continúa fortaleciendo el crecimiento del vóley menor en el sur del continente.