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Los jugadores y aficionados del Tenis tendrán una nueva posibilidad de disfrutar del deporte que más lo apasiona. Es que desde el fin de semana del 8 al 10 y del 15 al 17 de mayo se llevará a cabo una nueva edición del Torneo Rankeado que comenzó en el mes marzo.

Vale subrayar que esta tercera fecha se desarrollará en el Centro Asturiano Río Gallegos, a diferencia de la fecha anterior que se llevó adelante en Río Gallegos Tenis Club.

La inscripción, que tendrá un costo de $25.000, es únicamente para socios de ambas instituciones. De acuerdo al nivel de cada jugador que se inscriba se le asignará una categoría, tanto para damas como para caballeros. También habrá posibilidad de inscribirse en singles o en dobles de acuerdo a la categoría. La fecha límite para anotarse será el martes 5 de mayo.

Quienes deseen obtener más información pueden acercarse a las sedes del Centro Asturiano o del Río Gallegos Tenis Club o bien comunicarse vía WhatsApp al 2966629038.