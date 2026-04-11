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La Opinión Austral te acerca cómo les fue a los atletas santacruceños que ya culminaron su participación.

42 Kilómetros Masculino: Darío Moreno 14° en categoría de 18 a 29 años; Ramón Saracho 70° en categoría 30 a 39 años; Juan Skydsgaard 29° en categoría 40 a 49 años; Juan José Cabezuelo 10°, Ignacio Pombo 15°, Rodolfo Girardi 46°, Hugo Gauna 60°, Victor Paniagua 60°, Raúl Poblete 64°, todos en categoría 50 a 59 años.

42 Kilómetros Femenino: Vanesa Binet 144°, Romina Romano 153°, ambas en categoría 30 a 39 años; Paola Sepúlveda 34°, Andrea Hernández 94°, ambas en categoría 40 a 49 años; Norma Muñoz 49° en categoría 50 a 59 años.

70 Kilómetros Masculino: Ezequiel Villaroel 40°, Paulo Vega 92°, Leonardo Fernández 152°, Christian Mao 170°, todos en categoría 40 a 49 años; Mauricio Ramos 22°, Manuel Robles 71° ambos en categoría 50 a 59 años.

70 Kilómetros Femenino: Nazarena Gallegos 3° en categoría 18 a 29 años; Cristina Salazar 9°, Melisa Zurita 44°, ambas en categoría 30 a 39 años; Karina Echeverría 49° en categoría 50 a 59 años.

110 Kilómetros Masculino: Marcelo Muñoz 68° en categoría 30 a 39 años; José Manuel Cárcamo 4° en categoría 40 a 49 años; Mario Antipani 68°, Diego Castro 82°, ambos en categoría 50 a 59 años.

110 Kilómetros Femenino: Dominga Cruz 14° en categoría 50 a 59 años.

100 Millas: Gustavo Machuca 92° en categoría 50 a 59 años.