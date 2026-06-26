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El acto de apertura reunió a representantes de la Federación del Vóleibol Argentino (Fe.VA), la Federación Chubutense de Vóleibol (Fe.Chu.Vol), el Ente Comodoro Deportes y autoridades locales.

En ese marco, comenzó la actividad deportiva con una intensa jornada de competencia, donde la Federación Santacruceña de Vóleibol tuvo un inicio positivo en ambas ramas.

En el Gimnasio del Club Huergo, la Selección Femenina Sub 16 de Santa Cruz se enfrentó a Chubut y logró una contundente victoria por 3 a 0. Por su parte, el seleccionado masculino disputó su encuentro ante Jujuy en el Gimnasio de Petroquímica. Allí, el conjunto santacruceño se impuso por 3 a 1, cerrando una jornada favorable para la delegación provincial.

La selección femenina venció 3 a 0 a Chubut.

Con estos resultados, ambos equipos continúan su participación en la definición por el 9° puesto del torneo. La programación indica que la Selección Femenina enfrentará a Neuquén a las 17:00 en el Gimnasio Municipal Pueyrredón, mientras que la Selección Masculina se medirá ante Misiones a las 20:30 en el Gimnasio Municipal N° 4.

Desde la Federación Santacruceña de Vóleibol destacaron los logros obtenidos y el acompañamiento institucional del presidente Raúl Márquez, junto al 1° vocal titular Daniel Montiel, quienes se encuentran presentes en Comodoro Rivadavia acompañando a las delegaciones.