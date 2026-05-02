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El pasado fin de semana se puso en marcha la Primera División “B” del fútbol sala con la participación de los siguientes equipos: Mudo Futsal, Pelusa Futsal, Sipger, Boxing Club, Unión Santacruceña “B”, Chicago F.C, La Kuadra, Guardianes, Cagliari “B”, Warriors, La Ruta, Cagliari F.C, Olimpia Futsal, Atlético Federal y Milán F.C.

En esa primera jornada, los resultados fueron: Warriors 7 – 5 Mudo Futsal; Milán F.C 4 – 6 Sipger; Caglari 1 – 6 Atlético Federal; Pelusa Futsal 6 – 1 La Ruta; Unión Santacruceña “B” 3 – 2 Chicago F.C; Guardianes 2 – 5 La Kuadra; Boxing Club 4 – 0 Caglari.

La novedad del torneo es que para la segunda fecha de competencia, se sumaron tres equipos más. Éstos son: San Juan Bosco Futsal, UTN y Argentinos del Sur, sumando un total de 18 equipos que competirán por el ascenso a la Primera División “A”.

El árbitro Alfio Moreno impartiendo justicia en el partido de Boxing vs Cagliari. FOTO: Factor Futsal

Fixture de la Fecha 2

La jornada número dos comenzaba este viernes 1 de mayo en las instalaciones del gimnasio municipal Jorge “Indio” Nicolai con la presentación en primer término de Olimpia Futsal y Chicago F.C a las11:30 horas.

La acción continuaba a las 13 horas con el debut de San Juan Bosco enfrentando a La Kuadra. Más tarde, a las 14:30 horas se medían Sipger y Mudo Futsal. En el segundo turno de la tarde, Cagliari “A” se enfrentaba al Boxing Club a las 16 horas, Warriors y Atlético Federal se verían las carass a las 17:30 horas y por último Pelusa Futsal jugaba contra Argentinos del Sur, otro de los equipos debutantes, a las 20:30 horas.

El día sábado la acción se traslado al gimnasio principal del Atlético Boxing Club. A las 19:40 horas Unión Santacruceña jugaba contra Milán F.C, mientras que Cagliari “B” y La Ruta se enfrentaban a las 21 horas. Finalmente, Guardianes y UTN cerrarían la jornada a las 22:40 horas.

En el transcurso de la semana podrán encontrar toda la información de resultados, posiciones y fixture de las próximas fechas en La Opinión Austral.