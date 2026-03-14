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En las instalaciones de la cancha de césped sintético del club Ferro YCF se dio inicio a la 7ma Edición de la Superliga Femenina. Previo al partido inaugural que disputaron los equipos Berto y Estrella se recordó al dirigente deportivo Don Raúl Bertolyotti, pionero y gran impulsor del deporte en la ciudad. En su memoria los delegados de los equipos decidieron que el torneo lleve su nombre.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Fue un hermoso homenaje donde la idea es poner en valor el fútbol femenino, seguir apostando al deporte y desde el Ferro brindando las instalaciones para que vuelva una competencia que fue pionera en el fútbol femenino. Nosotros estamos muy contentos de poder recibirlos y en este caso lo hacemos en conjunto con el Club Carboneros, un club que nos une por los colores y por el origen así que esperamos que se desarrolle una linda competencia estos meses que va a durar” sostuvo Lorenzo Gallardo del club Ferro YCF, que junto a Diego Guerrero del club Carboneros son los organizadores del torneo.

“Simplemente darle las gracias por este homenaje que yo sé que se lo merecía porque el era el alma del cuadro. Las quería, las ayudaba, las acompañaba. Tenía mucho aprecio por las chicas, muchísimo. Era como las hijas para él así que les doy las gracias y yo también las quiero” fueron las palabras de Estela, mujer de ‘Berto‘, visiblemente emocionada.

“Es emocionante y como familia es re gratificante que lo recuerden así. Sobre todo porque mi papá dedicó mucho tiempo a las chicas y las quería mucho de verdad. El las quería como hijas y es hermoso que lo recuerden así. Es un mimo al alma. Y que el equipo siga metiendo pilas porque mi viejo no las dejaba que se rindan así que hay que seguir” sostuvo su hija Antonella.

Luego del homenaje la Superliga se puso en marcha con el primer partido del certamen que continuará durante todo el día.

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