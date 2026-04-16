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En una noche cargada de tensión y expectativa, Fabrizio Sartori jugador nacido en Río Gallegos el 15 de Julio del 2002. se vistió de protagonista para Independiente Rivadavia y dejó su huella en Brasil con un gol de enorme valor, tanto en lo deportivo como en lo anímico.

El conjunto mendocino afrontaba un desafío complejo fuera de casa, en un contexto adverso y ante un rival que imponía condiciones desde el arranque. Sin embargo, cuando el partido parecía inclinarse definitivamente del lado local, apareció Sartori con una intervención decisiva que cambió el rumbo del encuentro.

La jugada se gestó con precisión y oportunismo. En el momento justo, el delantero encontró el espacio necesario dentro del área y definió con frialdad, venciendo la resistencia del arquero rival y silenciando al público brasileño.

Más allá del resultado final, la conquista de Sartori se destaca por el contexto: convertir en Brasil nunca es tarea sencilla, y hacerlo en un partido de estas características eleva aún más el mérito. Su actuación reafirma su importancia dentro del equipo y alimenta la ilusión de Independiente Rivadavia de seguir creciendo en el plano internacional.