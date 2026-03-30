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En el mundo de las igualdades el Boxing Club es líder por tercera vez gracias a los buenos oficios de Carlitos Cardozo (tres partidos, tres goles) y que no se resfríe nunca porque parece que es el arma escondida que tiene el grupo de Matías Clavel para empatar la cosa como con Escorpión, como con Ferro y ahora como con Bancruz, siempre con una medallita para Cardozo.

Para los bancarios haber llegado a un empate cuando estaban abajo los hizo reciclar y dar de nuevo y les salió bien con Maximiliano Diaz entrando como un viento huracanado y clavando el uno a uno cuando mas lo necesitaban y después se le fue de las manos a Diaz cuando podían haber llegado al segundo, pero la historia dice que fue uno a uno y así quedará sin reformas.

Esto deja como saldo a los bancarios al lado de los celestes del Hispano peleando el tercer escalón, aunque estos últimos tampoco lograron mucho con el primer empate del domingo precisamente con los líderes de la tabla con un dos a dos que pudo ser distinto sobre el final, con los de Hispano que miraban el reloj que no caminaba nunca y no terminaba el parto, pero que al final los dejó con empate clavado por insistencia que no pudieron rematar los petroleros.

Los celestes que venían de ganarle a Unión por un semi cómodo tres a cero, no pudieron con los petroleros que se quisieron llevar todo para la casa y casi lo logran sobre el final, pero el reloj inobjetable marcó el tiempo y terminó con igualdad sufrida, mientras que el otro partido, el que jugaría Escorpión con ansias de demolición no fue tanto, pero igual lo acomodó en la posición de escolta de los petroleros en la bendita tabla de la tercera fecha, por lo que están expectantes.

Un cuatro a cero contundente dejó a los defensores sin defensas y con el buenazo de Peneca Muñoz sentado en una nube viendo como su equipo sigue cayendo sin remedio y una lágrima tonta rueda por su mejilla con ganas inmensas de volver, para decirles como hace en estos casos y como arreglar el desaguisado que parece que para ellos, no tiene solución.

Tres empates y solo una victoria distinta le dieron a esta tercera fecha la oportunidad de mostrar un poco de tranquilidad en los números, pero se viene la cuarta el próximo finde y estamos en la mitad, y ahora no se pueden permitir ningún caramelo demás, porque después viene la segunda etapa donde hay que rematar y algunos tienen mucho que pensar como los albiverdes que tienen que salir de esta cuestión de empatar, que es muy lindo porque no se pierde, pero tampoco se suma y esto es malo para sus intenciones.

Los petroleros y los escorpiones están adelante y se sacarán chispas como el año pasado, mientras los bancarios a caballo de la experiencia, miran todo con cierta parsimonia que no es tal, porque la procesión viaja por dentro y hay que sumar y sumar, lo que parece que no es tan fácil, y el resto, con los de Unión que han sabido aprovechar algunos momentos claves como contra Defensores, saldrán en la próxima de su descanso dominical para volver a vivir el domingo de otra manera, y los chicos de Belmonte soportando la presión del festejado cumpleañero, se sacarán de encima las guirnaldas y las luces de colores para tratar de sumar mejor, porque empates como con Boxing y con Boca, tampoco les sirve.

Así las cosas la cuarta fecha se viene como los bomberos, viento en popa y a salvarse porque entramos en la otra mitad, y llega la hora de concretar dijo la chica, y basta de empates, que ya con los de ese finde tuvimos bastante.