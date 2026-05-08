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La actividad comenzará a las 8:30 horas para todas las categorías de Nivel 3. A las 11:45 horas será el turno para las categorías del Nivel 2 y por la tarde, a las 15:30 horas se presentarán las categorías Nivel 1ª, Nivel 1B Mini y Pre Mini.

A las 18:30 horas será el turno para las categorías de Nivel 4 y 5 y también para el Nivel 1B Pre Infantil, Juvenil y Mayor.

El torneo contará con la presencia de clubes y escuelas municipales de la provincia, los cuales serán “G y F” de Caleta Olivia, Puerto Deseado Gym, Perito Moreno Gym, el Boxing Club, el Hispano Americano y el Gimnasio 17 de Octubre de Río Gallegos, la Escuela Municipal y Acrogym de Río Turbio y el equipo Malvinas de Comodoro Rivadavia.