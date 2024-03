Con un “hat-trick” de Cavani, Boca venció a Belgrano en La Bombonera

El uruguayo Edinson Cavani marcó los tres tantos para que Boca Juniors venciera esta noche por 3 a 2 a Belgrano, de Córdoba, por la octava fecha del Grupo B de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) en La Bombonera.

Los goles del “Matador” que le dieron la victoria al “xeneize”, llegaron a los 14 minutos de penal, y a los 28 y 35, todos en el complemento.

A los 20 minutos del primer tiempo, Lucas Passerini adelantó en el marcador al “Pirata” y el ingresado chileno Matías Marín descontó a los 45 del segundo.

En la previa al encuentro, el “Club de la Ribera”, reconoció con una distinción a Cristian Medina, Ezequiel “Equi” Fernandez (hoy lesionado), Nicolas Valentini y el arquero suplente Leandro Brey por haber lograda la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024 con la selección argentina Sub 23 conducida por Javer Mascherano.

Desde el arranque del partido el equipo de Diego Martínez -que iba en busca de seguir sumando de a tres para continuar acercándose a la zona de playoffs-, durante los primeros 15 minutos de juego se llevó por delante a su rival, sometiéndolo a jugar en campo propio e intentando abrir el marcador.

En ese lapso de tiempo, el “xeneize” tuvo varias chances de gol, pero la más clara llegó a través de un remate de Jabes Saralegui que se fue por al lado del palo derecho tras un mal rechazo del arquero Nahuel Losada, que se encontraba vencido a la hora del remate del juvenil.

El conjunto de Guillermo Farré resistió a los avances y atropellos de Boca; y tras eso entró en partido y empezó a incomodar al local con su juego, pasando a dominar la posición de la pelota y plasmando su juego en La Bombonera, aprovechando que el ritmo del partido del local había bajado.

Cuando el partido se había emparejado, a los 20 minutos tras una mala salida de la defensa de Boca, llegó el tanto de Lucas Passerini que adelantó al “Pirata” en el marcador.

El peruano Luis Advíncula perdió la pelota sobre la banda, el ex Boca Juniors, Esteban Rolón la recuperó y jugó con Francisco Gonzalez Metilli, que se la cedió a Sebastian Longo, que fue a disputar ese balón con Jorman Campuzano. El colombiano perdió el duelo y la pelota le quedó adentro del área a Passerini, que se encontraba solo y con un sólido remate venció a Sergio Romero para darle el 1 a 0 a Belgrano.

Al encontrarse en desventaja, el público del “Xeneize” empujó a su equipo y tuvo una chance inmejorable para empatar el encuentro. Tras un centro de la derecha de Advíncula que terminó cabeceando Edinson Cavani y cuando parecía que el arquero Losada estaba vencido termino atajando la pelota con la cara.

En el tramo final del encuentro fue dinámico, pero careció de emociones. Boca falló en los tramos finales de los ataques y Belgrano se acercó a “Chiquito” Romero pero prácticamente no le generó peligro.

Ya en el complemento, el equipo de Diego Martínez salió a buscar el empate del partido para poder luego ir en busca de la victoria. Pese a no jugar del todo bien, los volantes encontraron los caminos para poner a sus delanteros de cara al arco de Losada. Miguel Merentiel, al igual que en el primer tiempo, volvió a tener una gran oportunidad de gol pero la terminó fallando.

Luego, el uruguayo Cavani remató fuerte y bajó al primer palo pero Losada respondió de buena manera para mantener su arco en cero y la ventaja a favor de su equipo.

A los 14 minutos, Santiago Longo le cometió penal a Cristian Medina y el “Matador” Cavani cambió por gol para darle a Boca el 1 a 1.

El ex delantero de PSG, de Francia, y Manchester United, de Inglaterra, logró romper la mala racha con el gol, logró su primer grito en el año y el cuarto desde su llegada al “Xeneize”.

En una ráfaga de buen juego por parte del local, a los 28, Cavani marcó el segundo gol del partido para el conjunto auriazul.

El tanto llegó luego de un gran pase de Lautaro Blanco, “Edi” tomo la asistencia y encaró al arquero para terminar picando la pelota y así adjudicarse un doblete en su cuenta personal para poner al frente en el marcador al “Xeneize” y marcar el 2 a 1.

Tras una larga revisión en el VAR, comandado por Facundo Tello, para corroborar la posición del uruguayo, se le convalidó el gol a Boca.

Cuando parecía que la noche de Cavani no podía ser mejor, a los 35 marcó su “hat-trick”. El tercer tanto del “Matador” llegó tras un gran centro de Dario Benedetto al área chica, que no pudo ser despejado por la defensa de la visita y el uruguayo aprovechó eso para rematar bajo y para sentenciar el partido por 3 a 1.

Tras el mazazo por los goles del “Xeneize”, Belgrano salió en busca del descuento y lo iba a conseguir a los 45 gracias al gol de Matías Marín.

El tanto llegó a través de un tiro libre que cayó al área de Boca, la pelota picó y ante un amague de Passerino entró la pelota al arco sin que nadie la haya tocado tras el envío de Marín, en lo que fue una floja reacción del arquero Romero que tiene responsabilidad en el gol del “Pirata”, el 3 a 2 del partido.

Con la victoria, el equipo del DT Martínez llegó a 13 unidades en su zona y quedó a tan solo 1 de la zona de Playoffs. El “Pirata” quedó en el fondo de la tabla con 6 puntos.

Al finalizar el partido, Cavani se llevó la pelota por sus goles y la ovación de todo el “pueblo xeneize”.

En la próxima fecha, Boca Juniors visitará a Unión, en Santa Fe, el miércoles desde las 19.15, mientras que, Belgrano recibirá a Defensa y Justica en Córdoba, el jueves a las 21.15.

= Síntesis =

Boca Juniors: Sergio Romero; Luis Advíncula, Nicolás Figal, Nicolás Valentini, y Lautaro Blanco; Jabes Saralegui, Cristian Medina, Jorman Campuzano y Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Belgrano de Córdoba: Nahuel Losada; Francisco Facello, Matías Moreno, Nicolás Meriano y Matías Ibacache; Ulises Sánchez, Santiago Longo, Esteban Rolón y Francisco González Metili; Matias Garcia y Lucas Passerini. DT: Guillermo Farré.

Gol en el primer tiempo: A los 20 minutos, Lucas Passerini (B).

Goles en el segundo tiempo: A los 14, 28 y 36 minutos, Edison Cavani (BJ), el primero de tiro penal.

Cambios en el segundo tiempo: A los 9m. Luca Langoni por J. Saralegui (BJ) y Lucas Blondel por L. Advíncula (BJ); 24m. Darío Benedetto por M. Merentiel (BJ), Matías Suárez por F. Gonzalez Metilli (B) y Facundo Lencioni por M. Garcia (B); 40m. Vicente Taborda por E. Cavani (BJ) Lucas Janson por K. Zenon (BJ) y Pablo Chavarria por A. Ibacache (B)

Amonestados: Campuzano y Langoni (BJ). Moreno y Longo (B).

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Facundo Tello.

Cancha: Boca Juniors.

(Télam)