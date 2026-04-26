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La competencia tuvo a las mujeres participando por un lado y a los hombres por el otro. Por el lado femenino, la campeona fue Mirta Arteaga del Centro Jubilados Unidos, mientras que Adriana Soto terminó en segundo lugar representando al CePARD y María Elisa Rodríguez también de Jubilados Unidos finalizó 3°.
Por el lado masculino, el primer lugar fue para Juan Romero del Equipo Marina. La segunda posición la consiguió Mario Caycheo también del Equipo Marina y el último lugar en el podio lo tuvo Jorge Ojeda, representante de Jubilados Unidos.
“Compartimos una tarde llena de juego, compañerismo y alegría. Cada partida se vivió con intensidad, donde la destreza y la concentración fueron protagonistas” resaltaron desde la cuenta oficial de la Secretaría de Deportes de la provincia que fue la encargada de organizar el torneo.
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