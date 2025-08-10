Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la localidad de El Calafate se realizó la concentración de la preselección de hockey pista masculino toda vez que deberán estar presentes en la ciudad de Río Grande en la Tierra del Fuego cuando se dispute el próximo torneo nacional de dicha disciplina en el mes de septiembre.

La premura viene a cuento porque con algunos inconvenientes como la renuncia del anterior técnico, provocó el apresuramiento para formar el equipo y poder concentrar lo que se dio el pasado fin de semana “contra reloj” en el gimnasio calafateño “Palos Gruesos” al mando ahora de Sergio Antola y de Carlos Ruiz quienes tomaron la conducción del plantel de mayores varones.

Los jugadores que estuvieron en El Calafate fueron Santiago Moron, Juan Ignacio Miers, Valentín Guanes, Lautaro Cava, Mauro Amado, Américo Choque, Camilo Naranjo, Franco Ramírez, Ezequiel Paz Oroño, Vicente Cubillos, Alfredo Daniel Sosa, Mariano Barbosa, Máximo Pérsico, Mateo Morel, Juan Videla, Nahuel Ayala Gallo, Sebastián Rodríguez, Javier Ulloa y Leonel Brian por lo que de ellos saldrá el seleccionado que representará a Santa Cruz en el evento fueguino del mes entrante.