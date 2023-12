Confirman el plantel de Los Pumas 7s para el Seven de Ciudad del Cabo

El entrenador del seleccionado argentino de rugby seven -Los Pumas 7s-, Santiago Gómez Cora, confirmó hoy el plantel que participará del torneo de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el sábado y domingo próximos, por la segunda etapa de la temporada del Circuito Mundial de la especialidad.

El plantel estará integrado por Agustín Fraga, Luciano González, Matteo Graziano, Rodrigo Isgró, Alejo Lavayén, Juan Manuel Molinuevo, Marcos Moneta, Matías Osadzuck, Joaquín Pellandini, Gastón Revol, Franco Rossetto, Germán Schulz, Santiago Vera Feld y Tobías Wade.

Los Pumas 7s, ya clasificados para los Juegos Olímpicos de París 2024 y medalla de bronce en Tokio 2020, debutarán con España desde las 5.38.

Posteriormente chocará con Francia desde las 8.28 y finalizarán la fase de grupos el mismo sábado frente a Fiji, todos por la zona B.

Los Pumas 7s se consagraron subcampeones del Seven de Dubai, primera etapa del circuito, tras perder el domingo pasado frente a Sudáfrica por 12-7.

La derrota le impidió al seleccionado ganar su séptimo torneo en la serie mundial luego de obtener los de Estados Unidos (2004, 2009), Canadá (2022, 2023), Nueva Zelanda (2023) y Londres (2023).

Sudáfrica integrará la zona A junto a sus pares de Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos, mientras que la zona C estará conformada por Nueva Zelanda campeón masculino de la temporada anterior, Samoa, Canadá y Australia.

El domingo 10 de diciembre se llevará a cabo la etapa final del Seven de Ciudad del Cabo. (Télam)