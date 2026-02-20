Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Continúa brindando novedades y sorpresas el supuesto “libro de pases” del torneo local con incorporaciones permanentes, tal el caso de las de última hora que tienen como protagonistas a dos figuras importantes para las instituciones a las que se incorporan, tal el caso de Bancruz y de Boca Río Gallegos

Para los bancarios, han logrado el fichaje de Belko Matulich, quien luego de su paso por clubes de otros lugares del país como Independiente de Mendoza o Deportivo Belgrano de la provincia de Córdoba y de jugar para el Atlético Boxing Club en el TR, pasa ahora a integrar las huestes de Bancruz bajo las órdenes de Carlos “Pachín” Padin, por lo que los bancarios van armando paulatinamente su plantel con vista a lo que será una nueva temporada de la Liga Sur.

Por su parte Boca Río Gallegos no se queda atrás y acaba de incorporar a Lucas Galvez, el joven nativo de Río Gallegos que se iniciara en Hispano Americano donde jugó el TR de 2019 y luego pasaría a desempeñarse en el fútbol europeo, específicamente en Andorra, donde jugó para cuarto clubes en primera división, tal el caso de La Massara FC, Penya FC, Ondino y Pirineus United en éste último en 2025.

Para Galvez una experiencia fenomenal en el fútbol del viejo continente desempeñándose como interno o externo indistintamente, por lo que será para mirarlo que pueda hacer en Boca con todo ese bagaje de experiencia, y los rumores siguen, por lo que el ambiente está muy atento a posibles novedades y mas cambios.