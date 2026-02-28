Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Continúan los cambios resonantes en los equipos de la Liga de Fútbol Sur, tratando de armar los planteles para la temporada 2026 que se inicia a corto plazo y que otorga sorpresas y novedades en forma casi diaria, por lo que aún queda bastante por decir al respecto.

En los últimos días de la semana se han producido algunos cambios interesantes, tal el caso de Mateo Dávila, el jovencito que se iniciara en las inferiores del Atlético Boxing Club que luego pasara por las filas de Hispano Americano y que jugara el Torneo Regional Amateur del año pasado para Unión Petrolero Privados (UPP), incorporado ahora a las fila de Boca Río Gallegos.

Por su parte Hispano no se queda atrás y anuncia la incorporación de Oscar Vergara como refuerzo para este año, por lo que es otra institución que intenta mejorar su status deportivo en lo que se viene.

Por su parte Jeremías Martínez que en 2020 se había incorporado a la CAI en Comodoro Rivadavia, volvió para formar parte ahora de Unión Petroleros privados (UPP) luego de su pase anterior por el Boxing Club, retornando ahora al conjunto de los petroleros.

Finalmente los albiverdes del Boxing Club también realizaron otra incorporación con la presencia de Joel Muñoz, un jugador de 31 años que proviene del Deportivo Esperanza de El Calafate con quien jugó el TRA, pe3ro que cuenta con experiencia en otros como Atlético Tucumán, Arsenal de Sarandí e incluso en el Deportivo Ibáñez de Chile, por lo que todos los clubes refuerzan, buscan y arman sus futuros planteles para una emporada que promete grandes sorpresas.