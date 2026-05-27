Copa “FEDE Santos 2026”: el vóley infantil homenajeará a un referente inolvidable en Caleta Olivia La ciudad de Caleta Olivia se prepara para vivir una verdadera fiesta del deporte con la realización de la Copa FEDE Santos 2026, un torneo de vóley Sub 12 femenino y masculino que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de mayo en el Gimnasio Pancho Cerda.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El certamen, impulsado por las organizaciones de vóley locales, nace con un profundo sentido emotivo: rendir homenaje a “Fede”, una figura muy querida dentro de la comunidad deportiva, recordado tanto por su pasión por el vóley como por su compromiso con el crecimiento de las nuevas generaciones.

Según expresa la convocatoria oficial, el torneo busca mantener vivo el legado de quien dejó una huella imborrable dentro y fuera de la cancha. Como jugador, Fede se destacó por su entrega, liderazgo y espíritu de superación, valores que supo transmitir a cada equipo que integró. Más tarde, desde su rol de dirigente, continuó trabajando incansablemente para fortalecer el desarrollo del vóley regional, impulsando torneos, acompañando clubes y generando oportunidades para cientos de chicos y chicas.

La competencia reunirá a jóvenes deportistas de distintas instituciones y promete convertirse en uno de los eventos más significativos del calendario deportivo infantil de la región. Además de la actividad competitiva, la Copa FEDE Santos 2026 tendrá un fuerte componente humano y comunitario, poniendo en valor el compañerismo, el respeto y el amor por el deporte.

El torneo se desarrollará en el emblemático Gimnasio Pancho Cerda y contará con la organización y participación de los equipos Caleta Choique Vóley y Lihuen Vóley, quienes acompañan esta iniciativa con el objetivo de seguir fortaleciendo el vóley formativo en la provincia.

“Siempre en nuestros corazones”, expresa el mensaje final del evento, en una frase que resume el espíritu de una competencia que trasciende lo deportivo para transformarse en un homenaje cargado de memoria, emoción y comunidad.

Federico Santos falleció en noviembre del 2022 cuando era vice presidente de la Federación Santacruceña de Vóleibol. FOTO: ARCHIVO LOA