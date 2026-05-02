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“Siempre fue complicado hacer amistosos antes de los torneos, pero al equipo de Ezeiza se le ocurrió hacer un torneo el 28 de abril, unos días antes de nuestra fecha oficial. Y eso para nosotros es un montón, sólo seremos seis atletas pero defenderemos a Río Gallegos y a Santa Cruz como pocos y como nadie en la mejor liga del país porque somos los únicos que jugamos en deporte de equipos en la máxima categoría y siendo protagonistas”.

De esta forma, el día 23 de abril, el equipo de Crigal anunciaba que antes del debut en la máxima categoría de la Liga Nacional jugaría un torneo amistoso invitados por los “Aviones de Ezeiza”, equipo de básquet adaptado de esa ciudad.

Y como bien dice el posteo, el torneo amistoso les sirvió a los atletas de Santa Cruz para llegar de la mejor manera a la competencia oficial, donde los rivales fueron Jujuy Básquet, Cripal Río Negro y Cilsa Santa Fe.

“Solo dos equipos de la Patagonia en la máxima categoría, y estamos en la misma zona. CRIPAL de Río Negro y CRIGAL de Santa Cruz. Pero se suman Jujuy Básquet (el mejor equipo del NOA) y el histórico Cilsa de Santa Fe. Ahí estaremos dando batalla con lo que tenemos, con lo que pudimos llevar, no hay excusas, ahí estará Río Gallegos, ahí estará Santa Cruz” fue otro de los posteos que hicieron desde el Facebook oficial del equipo de Crigal.

En el primer partido el resultado fue sumamente favorable: victoria 61 a 53 frente a Jujuy. En el segundo, en el clásico patagónico, el resultado también estuvo del lado del equipo santacruceño. En este caso, el triunfo fue por 63 a 53 sobre Río Negro.

“Crigal Santa Cruz asistió sólo con seis atletas. Culminamos cansados y con una silla en problemas. Pero acá estamos, representando a la ciudad de Río Gallegos, a Santa Cruz y a la Patagonia”.

De esa forma celebraba Crigal en su Facebook oficial la segunda victoria al hilo en el certamen. En su tercerca presentación el resultado no fue el esperado, ya que los muchachos de Santa Cruz cayeron 68 a 59 contra Cilsa Santa Fe.

El balance deportivo, con dos victorias y una derrota es alentador y demuestra que el nivel competitivo de los jugadores y del equipo está prácticamente intacto. Pero el drama principal pasa por el financiamiento para poder afrotnar los gastos que implica la competencia al máximo nivel. Viajes, hospedaje, alimentación, lugares de entrenamiento, herramientas de trabajo, y todo lo que conlleva mantenerse en la élite de cualquier competencia o disciplina.

“La idea era viajar completos, no se pudo, pero allá vamos, a defender a Santa Cruz en la Primera División de la Liga Nacional”.

Es por eso que en sus posteos, Crigal siempre destaca los esfuerzos y las dificultades que implican poder ser parte de estos torneos. En ese sentido, en declaraciones públicas recientes, desde Crigal manifestaron que lleavrán adelante una reunión con autoridades del Gobierno Provincia en busca justamente de conseguir algún tipo de ayuda o subvención que les permita seguir representando a Río Gallegos y Santa Cruz en la Liga Nacional de Primera División del Básquet Adaptado.