Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

CRIGAL, el único equipo de la Patagonia en la primera división del básquet adaptado clasificó al Súper 8 nacional. En la previa le habían ganado a DUBA de Bahía Blanca por 75 a 52 y este viernes hizo lo mismo ante Almirante Brown por 64 a 41.

El encuentro entre Crigal y Almirante Brown era un partido clave. El equipo santacruceño fue muy superior durante todo el encuentro, algo que se materializó en el marcador.

Tras el triunfo, Luciano Dalla Fontana: “Ya estamos clasificados, hay que pensar ahora en Córdoba y trabajar para juntar los fondos para ir”, manifestó a Canal 9, al tiempo que dijo que el secretario de Deportes “se va a juntar con Juan Soto según prometió, logramos clasificar como lo habíamos planeado”.

Los jugadores destacaron que en estos resultados se ve el entrenamiento realizado. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Sobre el último encuentro con Almirante Brown reconoció que “se puso difícil pero cumplí la palabra de que jueguen todos pase lo que pase, lo teníamos que sacar adelante y fue un lindo desafío para los chicos”, resumió.

Por su parte, Juan Soto indicó que estaba muy contento con el desempeño del equipo, “tuvo un resultado fabuloso, acá están los entrenamientos y a preparase fuerte para lo que viene”, expresó.