El espíritu olímpico ya se vive a pleno en Italia y la delegación argentina forma parte de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se desarrollan hasta el 22 de febrero. Entre los ocho atletas nacionales clasificados, uno de los nombres que genera mayor expectativa es el de Tiziano Gravier no sólo por su desempeño sino que también por ser hijo de Valeria Mazza, quien representará al país en esquí alpino masculino.

Con apenas 23 años, el joven afronta su primera experiencia olímpica en la máxima cita de los deportes invernales y lo hace con un objetivo ambicioso: ubicarse entre los 15 mejores del mundo y superar la mejor marca histórica argentina en la disciplina.

El calendario de Tiziano Gravier en Milano Cortina 2026

Tiziano Gravier integra el equipo nacional de esquí alpino junto a Francesca Baruzzi y Nicole Begué. En su caso, competirá en tres pruebas del programa olímpico masculino, todas con horarios de Argentina:

Miércoles 11 de febrero – 07:30: Supergigante masculino

Sábado 14 de febrero – 06:00 a 11:10: Slalom gigante masculino

Lunes 16 de febrero – 06:00 a 11:10: Slalom masculino

Las competencias de esquí alpino en Milano Cortina 2026 se desarrollan en el Stelvio Ski Centre de Bormio para la rama masculina. El supergigante es una prueba de velocidad que se disputa en una sola manga, mientras que el slalom gigante y el slalom son pruebas técnicas que se definen en dos bajadas, donde se suman los tiempos.

Cómo ver en vivo los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 pueden seguirse en vivo desde la Argentina a través del canal de YouTube de Claro Sports, mediante suscripción. Allí se transmiten todas las competencias, incluida la participación de los ocho atletas argentinos.

La competencia se extenderá hasta el 22 de febrero y reúne a 93 delegaciones de todo el mundo, con más de 2.900 deportistas en acción.

Un camino propio hacia la élite del esquí alpino

Aunque muchos lo conocen por ser hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Tiziano construyó su carrera deportiva con perfil propio y lejos de los reflectores. Sus primeros pasos en el esquí los dio desde muy chico, impulsado por su familia y especialmente por su hermano Balthazar, quien fue su referente inicial en la disciplina.

A los 14 años comenzó a proyectarse hacia el alto rendimiento con la meta de participar en los Juegos Olímpicos. En Lausanne 2020, durante los Juegos Olímpicos de la Juventud, consiguió un séptimo puesto en supergigante, resultado que marcó un hito para el esquí argentino y consolidó su decisión de convertirse en profesional.

Desde 2024 compite en el circuito de la Copa del Mundo de la FIS, donde actualmente se ubica entre los 50 mejores en slalom gigante y entre los 75 en supergigante, una evolución significativa para un atleta sudamericano en una disciplina dominada históricamente por europeos y norteamericanos.

El respaldo de su familia y la emoción en la ceremonia inaugural

La ceremonia inaugural en el estadio San Siro de Milán tuvo un fuerte componente emocional para la familia Gravier Mazza. Valeria Mazza y Alejandro Gravier estuvieron presentes en Italia para acompañar a su hijo en el desfile olímpico.

La modelo compartió en sus redes sociales su emoción tras verlo con la indumentaria oficial argentina y expresó: “Momento único e inolvidable: vivir la ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos y ver desfilar a Tiziano con los colores de nuestra bandera. Disfrutarlo en familia y verlo emocionado, cumpliendo su sueño. ¡Grande, Tizi!”.

El acompañamiento familiar fue constante a lo largo de su carrera, tanto en lo deportivo como en lo personal, en una trayectoria que combinó estudios universitarios en Negocios Digitales con el exigente calendario internacional del esquí.

El homenaje de la Federación Argentina de Ski

En el marco de su debut olímpico, la Federación Argentina de Ski y Andinismo (FASA) publicó un video homenaje que recorre la historia de Tiziano desde sus inicios en la nieve hasta su clasificación a Milano Cortina 2026.

En la pieza audiovisual se recuerdan sus primeros logros, como la Copa Zorro Juan en 2012, y se destaca el valor del trabajo en equipo. “Todo empieza con un sueño, con ganas, con esfuerzo, pero el camino se recorre siempre con otros. Porque cuando uno llega, llegamos todos”, fue el mensaje central del video, que cerró con un contundente “¡Hay equipo!”.

Superación y resiliencia

La carrera de Tiziano Gravier también estuvo atravesada por un momento difícil en 2022, cuando fue víctima de una agresión a la salida de un boliche en Rosario que le provocó fractura de mandíbula y lo obligó a pasar por el quirófano. La recuperación demandó meses de trabajo y lo mantuvo alejado de las pistas.

Lejos de frenar su proyección, ese episodio se transformó en un punto de inflexión. Regresó al circuito internacional, sumó experiencia en Campeonatos Mundiales y en la Copa del Mundo, y finalmente logró la clasificación olímpica.

Representar a la Argentina en el mundo

En distintas entrevistas, Gravier reflexionó sobre el potencial de los deportes invernales en el país y destacó la geografía privilegiada de la Argentina en materia de montañas y nieve. Su meta no es solo obtener buenos resultados personales, sino también convertirse en un referente que inspire a nuevas generaciones.

En Milano Cortina 2026 no solo competirá por una marca histórica, sino por posicionar al esquí alpino argentino en la élite internacional. Con el respaldo de su familia, el apoyo de la Federación y la ilusión de todo un país, Tiziano Gravier afronta el desafío más importante de su carrera deportiva.

El calendario completo de los argentinos en los Juegos Olímpicos

Martes 10 de febrero

5:15 – Esquí de fondo femenino – Nahiara Díaz y Agustina Groetzner.

5:55 – Esquí de fondo masculino – Franco dal Farra y Mateo Sauma.

06:30 – Esquí alpino combinada femenina en descenso – Nicole Begué.

10:00 – Esquí alpino combinada femenina en slalom – Francesca Baruzzi.

13:00 y 14:34– Luge individual femenino. Serie 3 y Serie 4 – Verónica Ravenna.

Miércoles 11 de febrero

07:30 – Esquí alpino supergigante masculino – Tiziano Gravier.

Jueves 12 de febrero

07:30 – Esquí alpino supergigante femenino – Francesca Baruzzi y Nicole Begué.

09:00 – Esquí de fondo, 10 km femenino – Nahiara Díaz y Agustina Groetzner.

Viernes 13 de febrero

07:45 – Esquí de fondo, 10 km masculino – Franco dal Farra y Mateo Sauma.

Sábado 14 de febrero

06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom gigante masculino – Tiziano Gravier.

Domingo 15 de febrero

06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom gigante femenino – Francesca Baruzzi y Nicole Begué.

Lunes 16 de febrero

06:00-11:10 – Esquí alpino, slalom masculino – Tiziano Gravier

Miércoles 18 de febrero

05:45 – Esquí de fondo, sprint por equipos femenino – Nahiara Díaz y Agustina Groetzner

6:00-11:10 – Esquí alpino, slalom femenino, con Francesca Baruzzi

6:15 – Esquí de fondo, sprint por equipos masculino, con Franco dal Farra y Mateo Sauma

Sábado 21 de febrero

07:00 – Esquí de fondo, 50 km masculino – Franco dal Farra