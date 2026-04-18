Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El deporte tiene hechos que se transforman en recuerdos eternos a la hora de sumar historias y de compartir todo tipo de aventuras detrás de una victoria y el fútbol y el Boxing Club es uno de los primeros clubes en provocar estos hechos a lo largo de los años, como la primera vez que el club galleguense habiendo cumplido tan solo cuatro años de vida en 1924, jugó por primera vez con el Scout de la ciudad de Punta Arenas.

Esto sucedió en el mes de abril como el que estamos transitando pero de hace 102 años atrás, con un primer encuentro el día 1 de ese mes en la cancha del “ex hipódromo” como se la llamaba y que estaba ubicada donde hoy se encuentra la Sociedad Rural de Río Gallegos sobre la Avenida San Martín para tener una referencia, donde con un gol de Brusadelli, los chilenos se habían puesto en ventaja, pero le dejaron la oportunidad a Cañavette, delantero del Boxing Club que no dudó en empatar el encuentro.

Dejando pasar solo 24 horas se disputó el segundo encuentro en el mismo escenario que en definitiva era el único campo de juego que por aquel tiempo tenía el pueblito de entonces, y allí con un partido lucido y peleado de principio al fin, los chilenos se alzaron con la victoria con un gol de Cortés que fue imposible de superar, lo que se dio precisamente ese 3 de abril con un día soleado y con viento en calma, típico clima de abril en la región.

Ese primer encuentro entre ambas instituciones abrió un camino que sería luego repetido en muchas ocasiones, incluso un año después cuando el 11 de abril de 1925 el Atlético Boxing Club visitaba la cancha del Scout en Punta Arenas y lo que se repetiría en 1926 y años posteriores, pero en aquella primera oportunidad se habían lucido jugadores como Pedro Vidal, Bórquez, Brusadelli, los hermanos Sánchez Cortez y Ruiz del lado chileno, y David Alvarado, Vettorazzi, Urcesino Fernández, Filgueira, Cañavette, Gago y Alvarez del lado argentino, nombres que aún hoy perduran en la historia del club donde marcaron un derrotero que se agigantó con los años.

Si el Atlético Boxing Club contaba con cuatro años de vida (nacido en 1920) el Scout de Punta Arenas no era mucho mas veterano dado que su nacimiento se había producido el 18 de octubre de 1918 por lo que contaba con solo seis años de experiencia, por lo que eran instituciones novatas deseosas de compartir y el fútbol fue su elemento para hacerlo, lo que hoy a 102 años de distancia parece sencillo.

Estas historias del deporte regional se fueron fortaleciendo y potenciando a través del tiempo y con mucho valor a la hora de los recuerdos, porque fueron los primeros pasos y porque el Boxing Club no había jugado nunca un partido internacional como institución, por lo que fue su primera participación activa en este tiempo de manifestaciones deportivas, y ocurrió en un mes de abril como el que transitamos.