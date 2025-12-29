Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En esto de recordar historia la detención del Torneo Regional Amateur fue un hecho grave porque era la primera vez en muchos años en que se paraba el fútbol, y especialmente el Torneo Regional Amateur que curiosamente iba por su segunda presentación.

Decimos segunda porque en realidad el torneo había nacido en 1967 por disposición del Consejo Federal de AFA y se había llamado Torneo Regional hasta la temporada 1985/86 y luego pasaría a denominarse Torneo del Interior hasta 2004, oportunidad en que se llamaría Torneo Argentino B ( o Argentino C según el nivel) hasta 2014 donde nacería el Federal B hasta 2018 y en 2019 se llamaba por primera vez Torneo Federal Amateur como en la actualidad.

En aquel primer torneo de 2019 el Boxing Club, Ferrocarril, el Victoria de los fueguinos y Los cuervos del fin del mundo de Ushuaia junto a Camioneros e Hispano Americano fueron los encargados de jugar la primera fase donde Boxing pasó al frente ganándole a Olimpia de Pico Truncado y caería ante la CAI comodorense el 19 de mayo de ese año, pero en la revancha habría victoria y todo seguiría hasta la conocida historia frente a Otamendi y lo poco que faltó.

Al año siguiente jugando el segundo Regional Amateur, el clasificatorio se jugaría abriendo el torneo con Defensores de Pico Truncado el 6 de octubre de 2019 empatando en un gol por lado con conquista de Gastón Sosa para los truncadenses y de Marcelo Russo para los albiverdes, y el 13 de octubre enfrentaban a Ferro para ganarle por dos a 1 con goles de Russo y de Maciel y descuento de Videla para los ferrocarrileros.

El 10 de noviembre se jugaría la revancha ganando otra vez el Boxing por 2 a 1 con goles de Facundo González y de Gonzalo Nieres y descuento de Mirko Martínez y se entraba en la segunda etapa donde los albiverdes se venían las caras con CAEF de Tierra del Fuego para ganarle 4 a 1 y con revancha el 1 de diciembre donde le vuelven a ganar por 2 a 0 con goles de Nieres y de Masiel otra vez.

El 8 de diciembre sería con Camioneros ganando con goles de Nieres y de De la Rosa pero se perdía el 15 de diciembre contra Camioneros por dos a uno con dos golazos de Jonathan Torres y descuento de Gonzalo Nieres para el Boxing Club, y el 15 de marzo de 2020 luego de un empate en dos goles por lado, se suspendía toda la actividad y el torneo pasaba a la historia cuando faltaban aún varios encuentros previstos con camioneros, con Jorge Newbery el 29 de marzo, con Huracán el 12 de abril y con Newbery otra vez el 19 de abril, pero la historia dirá que esto quedó en el olvido y por primera vez en 58 años de existencia, el torneo de la cuarta división del fútbol argentino pasaba a mejor vida al igual que toda la actividad del país.

El Boxing club venía de jugar 16 torneos anteriores desde aquella primera incursión en 1973 donde había estado tan cerca de ascender, pero luego de pasada esa triste etapa, jugaría cuatro torneos mas hasta ahora por lo que lleva 20 participaciones activas en el torneo, habiendo llegado en 2019 en aquel primero con Jorge “Pulpo” Lencina, a estar a unos minutos de ir a penales por el ascenso, pero la suerte no quiso y un gol infortunado en los últimos minutos privó al Boxing Club de jugarse desde los doce pasos la clasificación.

Lo cierto es que el club con mayor historial en la región sur tiene por delante otra nueva oportunidad para tratar de llegar como lo hiciera en 2019 o como lo hizo en 1973, a estar a un paso de poder ascender, algo que busca desde hace muchos años, aunque una vez se lo ofrecieron sin jugar, y no aceptó, pero esa es otra historia.