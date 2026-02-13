Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Ferrocarril que naciera como tal el 21 de marzo de 1952, fue creado por de un grupo de entusiastas empleados de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales amantes del fútbol, que practicaban la disciplina en un terreno aledaño a su lugar de trabajo y que pertenecía a la misma empresa.

Con el tiempo y luego de varios intentos resuelven formalizar un equipo para jugar en la liga de fútbol, por lo que conforman el armado de su equipo pero no tenían colores ni camisetas y vino la discusión entre todos, repartidos entre fanáticos de Boca Junior y fanáticos de River Plate, y la historia dice que entre los mismos jugadores se produjo una votación, donde salieron favorecidos los colores de River y el resto lo tuvo que aceptar.

Esto hizo que en los primeros cuatro años el club jugara con los colores blanco con la banda roja, donde era apoyado por todo el personal de la empresa estatal y por la conducción de la misma, pero un hecho ajeno al deporte pero importante en la sociedad, fue la revolución de septiembre de 1955, lo que motivó que la conducción pasara a manos de una intervención por parte del estado nacional y se nombró a un interventor.

Anibal Rey Mendez quien fue nominado como la máxima autoridad de la empresa, comenzó a cumplir funciones sobre finales de 1955 y este protagonista era nativo de la ciudad de Bahía Blanca y por ende muy cercano a un club de esa ciudad como lo es Olimpo, y a los efectos de aportar como lo hizo a la entidad, Rey Mendez fue el gestor de un cambio en los colores del club con los mismos que posee el Olimpo de su niñez en Bahía, o sea amarillo y negro.

Para darle una diferencia, la camiseta fue amarilla con una “V” en negro y como había hecho mucho por la entidad, incluso fue el gestor del nacimiento real del actual estadio ferrocarrilero en un terreno que era propiedad de la empresa y que en un tiempo sirvió como resguardo de las locomotoras que brindaban el servicio de traslado de carbón entre Río Gallegos y Río Turbio, el interventor Rey Mendez todo lo que sobraba de la empresa como chapas, tirantes o madera de durmientes, iba a parar al predio de la cancha y así con el esfuerzo de un buen grupo de dirigentes y empleados de la empresa, nació el estadio de Ferrocarril, el que actualmente lleva el nombre de Anibal Rey Mendez como corresponde.

Pero uno de los datos mas singulares de este aporte y de esta influencia de la empresa y de sus autoridades, es el cambio de camisetas, porque Ferrocarril dejó de jugar con la de River para jugar con una propia, que se parecía mas a la de Olimpo que a la del club porteño de Nuñez, parte de la rica historia del club Ferrocarril que ha logrado crear toda una historia futbolera y de otras disciplinas en el deporte galleguense, que fue el primero en jugar un torneo Regional en 1972 y que sigue siendo una pieza importante en el desarrollo del deporte local y regional.