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Los hechos de otro tiempo parecen estar tan lejanos a lo que acontece en la actualidad, que a veces resultan poco creíbles para quienes viven en la vorágine actual de una sociedad de consumo más que dispuesta a ampliar sus espectros en todo sentido, por lo que resulta extraño hablar o contar cosas que han sucedido en el tiempo.

En los años 60 para que un club realice una actividad social, debía consultar a la autoridades de turno en todo caso a la municipalidad local, lo que quedaba sentado en la tramitación de un expediente con letras y todo.

Esto viene a cuento con unan nota del 7 de febrero de 1961 dirigida al intendente municipal Carlos González Landa y firmada por el tesorero del Club Río Gallegos Benito Martínez, solicitando un trámite de esta naturaleza.

Para tomar dimensión de lo expuesto, ponemos a consideración el texto de la nota que dice: “tenemos el agrado de dirigirnos a usted y a fin de solicitarle la autorización correspondiente para realizar una reunión danzante en la sala del Colón el día 4 del corriente mes y año.

“También hacemos saber que dicho acto se realiza con motivo de cumplir esta institución su noveno aniversario.”

Al agradecer la atención que dispensen a nuestro pedido lo saludamos con atenta y distinguida consideración, por el Club Río Gallegos :Benito Martínez.

Mas abajo figura escrito de puño y letra “División inspección: Corresponde su intervención 8 de febrero de 1961 y los sellos correspondientes al municipio de Río Gallegos.

Evidentemente se debía gestionar todo tipo de acciones a través de la autoridad competente, algo que hoy funciona con mucha mayor libertad y como resolución y disposición de cada entidad sin consultar siempre y cuando se realice dentro de los cánones normales y en instituciones autorizadas.

El Club Río Gallegos que existía desde 1952 y pertenecía a las instituciones que integraban la Liga de fútbol, a tal punto que fueron campeones de la liga en 1961 y 1962 en dos torneos seguidos, pero que luego por diversas circunstancias dejaron el fútbol a partir de 1979 y hoy solo cuentan con la sede, cancha de padel y actividades sociales pero sin intervenir en actividad deportiva en el medio local y regional.