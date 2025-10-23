Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Cuatro jugadores de la provincia de Santa Cruz han sido convocados para integrar la preselección de Newcom en la categoría +68 en femenino y masculino y entrenarán en Buenos Aires en los próximos días.

Ellos son Alberto Also de Gladiadores de Río Turbio, Nicolás Loyola de Los Sureños de 28 de noviembre, Juana Quinteros de Ankatu de Caleta Olivia y Sonia Barrientos de Los Pioneros de Río Gallegos.

Los jugadores deberán presentarse los días 17 y 28 de octubre en en Club Alberdi en Parque Avellaneda en la cuidad de Buenos Aires donde entrenará la preselección con miras a los próximos juegos sudamericano.