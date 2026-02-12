Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Terminó finalmente un torneo de fútbol suizo que se realizó en El Calafate y que reunió nada menos que 47 equipos en tres divisiones, y que tuvo lugar durante la semana que acaba de finalizar, lo que tuvo lugar en el predio del estadio “Yoli Britez”, reuniendo a unos 800 jugadores.

El torneo que se inscribe entre los acontecimientos que se vienen desarrollando con la Fiesta del lago de este año llamó poderosamente la atención por la cantidad de equipos y jugadores, sabiendo que el fútbol suizo0 limita a 8 la cantidad de jugadores en cancha mas el arquero y que cada tiempo se juega durante 25 minutos, por lo que es bastante movido.

Cabe señala que en la categoría +35, el equipo ganador fue el “Mollejas” quien le ganó la final a Cañadón Azul, mientras que en masculino libre con 29 equipos en juego, el ganador fue Atlanta seguido de Los Dos Pinos y finalmente en femenino, las vencedoras fueron las jugadoras del equipo del club Juveniles dejando en el segundo lugar a El Ciclón.

En Los Antiguos

En la localidad de Los Antiguos se disputó la Copa Integración con veteranos mayores de 50 años, torneo compartido con los vecinos del otro lado de la frontera y de allí el nombre que se compartió con los chilenos de la región, venciendo finalmente el equipo local de Don Juan Rearte quien le ganó la final a los chilenos de Chile Chico.

También participaron equipos de Gobernado Gregores (Estrellas del milenio) y de Cochrane del lado chileno (Master de Cochrane), por lo que el torneo estuvo bastante concurrido y entretenido0 con los mayorcitos.