Con la participación de 24 equipos entre todas las divisiones se disputó en el gimnasio “Juan Carlos Narvarte” de Puerto Santa Cruz, la cuarta fecha del Grand Prix de Newcom que congregó a gran número de jugadores de toda la zona sur de la provincia y que se disputó como homenaje a Rosa Almonacid, fallecida este año.

Luego de la tercera etapa que se celebrara en El Calafate, los equipos se hicieron presentes en Puerto Santa Cruz para vivir esta última instancia del torneo, por lo que cobró singular importancia y sirvió además como turismo interno dado que fueron muchos los jugadores que participaron del evento.

En las tres categorías que jugaron resultaron ganadores en +50 el Cedefys de San Julián seguido de Ankatu de Caleta Olivia y tercero Joshem de Río Gallegos, y en +60 el ganador fue Gladiadores de Río Turbio seguido de Universitario de Caleta Olivia y la Escuela Municipal de Puerto Santa Cruz en tercer término.

Con estos resultados el Grand Prix tuvo su clasificación final donde en la división +40 el ganador fue Renegados con 50 unidades, seguido de Rebeldes con 45, 18 de Setiembre con 39 y Zombiejitos con 32, mientras que en +50, el conjunto ganador fue Sureños con 192 unidades, seguido de Gladiadores con 158, Rosario Central con 155, Cedefys con 145 y Uaken con 129, con un total de 20 equipos participantes.

En la división +60 resultó ganador Gladiadores de Río Turbio con 181 seguido de Escuela Municipal de Puerto Santa Cruz con 179, Sureños con 150, Tira Piedras con 99 y Energía con 93 con un total de 16 equipos clasificados y en +68, resultaron ganadores Los Cóndores con 50 unidades, seguidos de Benjamín Verón con 45, Espíritu Joven con 42 y Sureños con 39.