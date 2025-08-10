Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de cumplir con todo el programa previsto, culminó en El Calafate la nueva edición de la Winter Swimming World Cup de natación, con la participación de unos 150 nadadores representantes de 17 países de todo el mundo, los q1ue se dieron cita en la región para tomar parte del evento.

La competencia que fue por su tercera realización en la región, consistió en competencias en aguas frías en el canal de los témpanos frente al imponente glaciar Perito Moreno y se basó en pruebas de 50 , 100 y 500 metros en libres, 50, 100 y 200 pecho, 50 mariposa y una posta de 4 por 50 en la que vencieron los representantes rusos pero con los locales de El Calafate en la segunda posición.

Toda la prueba contó con un incesante ir y venir de público que asistió a la mayoría de las pruebas, con muchos nadadores de la región patagónica y especialmente de la provincia de Santa Cruz, y terminó con una noche de celebración en el Anfiteatro del Bosque con show musical y otros entremeses, incluso con representantes de Río Gallegos y especialmente del club Hispano Americano que compitieron en las distintas pruebas.

Los representantes de Rusia son quienes se llevaron quizás los mejores premios pero también los de Finlandia, algunos españoles, chilenos y otros sudamericanos, sumado al buen lote de argentinos de la región patagónica y de varias localidades de Santa Cruz, y uno de los hechos que marcó especiales momentos fue el bautismo de inmersión que tuvo lugar con unos 40 participantes lo que se repetirá en próximas ediciones.

Como colorario de todo este esfuerzo, se anunció que Santa Cruz será declarado como capital nacional del nado en aguas frías, y que esta medida apunta a postularse para ser sede del torneo mundial de natación de aguas frías de 2028, por lo que esto podría tener una proyección mucho mayor que hasta ahora y sin dudarlo, un puntapié inicial de acontecimientos mas importantes a nivel global.