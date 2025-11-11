Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Club Deportivo Esperanza de El Calafate cumplió 39 años de vida habiendo nacido el 11 de noviembre de 1986 en la villa turística, usando como campo de juego el predio municipal del “Pocho Gómez”, actuando con singular importancia en los últimos tiempos en la liga de fútbol local, subsidiaria de la Liga de Fútbol Sur.

El Deportivo Esperanza milita en todas las divisiones incluidas la novena, octava, séptima, sexta, quinta y primera de la liga, habiendo logrado importantes triunfos como su participación en el torneo Argentino C de 2012 junto a Argentinos del Sud de Piedra Buena, Defensores y Boxing Club de Río Gallegos.

Al año siguiente volvió a jugar dicho torneo esta vez contra Petrolero Austral, Defensores y Racing Club de San Julián y en 2024 jugó en torneo Regional Amateur, por lo que este año está por cuarta vez en su historial jugando torneos nacionales de fútbol.

La entidad es presidida hoy por Alberto Branderello y lleva adelante un gran número de adeptos en Calafate, por lo que a través del tiempo ha logrado afianzar con seguridad su presencia en el fútbol de la región. y apunta para mucho mas a través del esfuerzo de sus socios y dirigentes.