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El evento, conocido como “Sectional Southern Zone”, es una prestigiosa competencia juvenil del calendario estadounidense que se desarrolla en el complejo Florida Aquatics Swimming & Training (FAST), ubicado en la ciudad de Ocala. Para la edición 2026, el torneo se llevará a cabo del 4 al 7 de junio y contará nuevamente con la participación del seleccionado argentino, avalado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA).
La convocatoria de Dana García representa un importante reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y evolución deportiva, consolidándola como una de las jóvenes promesas de la natación argentina. La nadadora llevará los colores de la Argentina, de la provincia de Santa Cruz y de su institución en una competencia de alto nivel internacional.
Desde Hispano Americano destacaron el trabajo constante de la atleta, cuyo rendimiento y disciplina han sido clave para alcanzar este nuevo desafío deportivo. Su participación no solo enaltece a la institución, sino también a toda la comunidad deportiva santacruceña.
El Sectional de Ocala reúne a nadadores de distintos países y se caracteriza por su alto nivel competitivo, lo que convierte esta experiencia en una oportunidad fundamental para el crecimiento deportivo y formativo de los atletas participantes.
Con esta convocatoria, Dana García continúa fortaleciendo su proyección dentro de la natación nacional e internacional, sumando una nueva experiencia de jerarquía en su carrera deportiva.
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