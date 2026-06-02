Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El evento, conocido como “Sectional Southern Zone”, es una prestigiosa competencia juvenil del calendario estadounidense que se desarrolla en el complejo Florida Aquatics Swimming & Training (FAST), ubicado en la ciudad de Ocala. Para la edición 2026, el torneo se llevará a cabo del 4 al 7 de junio y contará nuevamente con la participación del seleccionado argentino, avalado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA).

La convocatoria de Dana García representa un importante reconocimiento a su esfuerzo, compromiso y evolución deportiva, consolidándola como una de las jóvenes promesas de la natación argentina. La nadadora llevará los colores de la Argentina, de la provincia de Santa Cruz y de su institución en una competencia de alto nivel internacional.

Desde Hispano Americano destacaron el trabajo constante de la atleta, cuyo rendimiento y disciplina han sido clave para alcanzar este nuevo desafío deportivo. Su participación no solo enaltece a la institución, sino también a toda la comunidad deportiva santacruceña.

El Sectional de Ocala reúne a nadadores de distintos países y se caracteriza por su alto nivel competitivo, lo que convierte esta experiencia en una oportunidad fundamental para el crecimiento deportivo y formativo de los atletas participantes.

Con esta convocatoria, Dana García continúa fortaleciendo su proyección dentro de la natación nacional e internacional, sumando una nueva experiencia de jerarquía en su carrera deportiva.

Dana junto a la delegación argentina que competirá en Estados Unidos.