Daniel Juárez deja Unión y tiene acordada su incorporación a Barracas Central

El futbolista Daniel Juárez no continuará en Unión de Santa Fe y tiene acordada su incorporación a préstamo a Barracas Central, aunque para que se confirme la operación antes deberá extender su contrato con la entidad santafesina, que finaliza en diciembre de 2024.

El mediocampista, de 22 años, negocia con los dirigentes los nuevos términos para ir al "Guapo" a préstamo por un año, en una decisión que se basa en su necesidad de lograr continuidad.

Juárez viene de una temporada en la que jugó poco, en parte debido a que fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas, una por una lesión en la rodilla y otra por una fractura de tabique nasal.

En otro orden, la dirigencia que comanda Luis Spahn le propuso a Deportivo Capiatá de Paraguay un plan de pagos para saldar la deuda por una parte del pase de Junior Marabel y con ello levantar la inhibición resuelta por la FIFA que hasta el momento le impide oficializar sus refuerzos.

Unión le adquirió a Capiatá el 60% del pase de Marabel en 500.000 dólares pero hasta el momento no realizó ninguna transferencia de dinero, por lo cual la cifra trepó otros 63.000 dólares por intereses.

El presidente de la entidad paraguaya, Andrés Sánchez Ruiz Díaz, afirmo hoy que "el presidente (de Unión) se puso en contacto con el gerente (de Capiatá)" para iniciar las conversaciones.

De todas formas, el dirigente "guaraní" dijo en diálogo con Radio Gol de Santa Fe que a "esas intenciones no las tomo como válidas, ya que no existe una documentación".

"Nosotros vamos a esperar el monto total del pago, que son 500.000 dólares, más 63.000 dólares de intereses. Unión estaría ofreciendo 200.000 dólares de contado y el resto en dos cuotas, pero por ahora no hay documentación que avale esa propuesta", concluyó. (Télam)