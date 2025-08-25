Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El equipo del Dante Cantarutti de Río Turbio resultó ganador del torneo provincial de Voley Sub 14 que tuvo lugar en Puerto Santa Cruz durante el fin de semana, y que ganó invicto frente a todos sus rivales sin perder ningún set y ganando todo por 2 a 0, jugándose todos los encuentros en el gimnasio Juan Carlos Narvarte de esa localidad.

Esto habla de una contundencia notable en el equipo turbiense, que enfrentó a rivales de otros lugares de la provincia como Puerto San Julián y los locales de Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores, por lo que se consagraron como legítimos campeones provinciales.

Luego del primer lugar del Cantaruti, se ubicaron segundos los representativos de Choique, terceros el equipo dueño de casa de Puerto Santa Cruz, luego Puerto San Julián, Cedefis también de San Julián y Gobernador Gregores, por lo que tuvo el torneo buena repercusión a nivel provincial.