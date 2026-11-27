El fútbol tiene historias que van mucho más allá de los resultados, los goles y los títulos. Algunas se construyen a partir de la pasión, otras del esfuerzo y muchas del deseo de compartir momentos que quedan grabados para toda la vida. La historia de Emanuel Puccitelli, un hincha de Estudiantes de La Plata que vive en Río Gallegos, reúne todos esos ingredientes.

En diálogo con LU12 AM680, Emanuel contó los detalles de una travesía tan apasionada como arriesgada: viajar hasta Montevideo para acompañar al Pincha en la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, con la particularidad de que decidió hacerlo junto a sus dos hijos, de 11 y 7 años.

La aventura fue planificada contra reloj. El regreso de su hijo mayor de un viaje deportivo con el club Hispano Americano, donde participó de una experiencia de básquet en Santa Fe, condicionó los tiempos. Por eso, Emanuel tuvo que organizar el traslado prácticamente sobre la hora, con la esperanza de llegar a destino antes del comienzo del encuentro, previsto para las 17.

“Yo quiero compartir este momento con mis hijos. Se me ocurrió la locura de llevarlos, y todavía no lo saben. Es una sorpresa“, relató durante la comunicación telefónica.

El plan contemplaba partir desde Río Gallegos, tomar un vuelo hacia Buenos Aires y continuar el recorrido en automóvil, atravesando Gualeguaychú para llegar a Montevideo aproximadamente entre las 14 y las 15, pocas horas antes del inicio del partido.

Pero había un inconveniente todavía mayor: no tenía entradas.

Puccitelli cuestionó duramente el sistema de comercialización de localidades para la final. Según explicó, la falta de información clara sobre la cantidad de entradas disponibles y los mecanismos de venta generó incertidumbre entre los hinchas.

“Primero nos dicen que hay que entrar en una lista de espera, pero no sabés cuántas entradas hay a la venta. No son claros ni transparentes”, manifestó.

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También apuntó contra los elevados precios que encontró en plataformas de reventa y agencias vinculadas a la comercialización de paquetes para el evento. Como ejemplo, contó que una platea cuyo valor oficial rondaba los 250 dólares podía ofrecerse a través de una agencia por hasta 1.500 dólares.

Una diferencia que representa un obstáculo enorme para quienes, como él, deben recorrer miles de kilómetros para acompañar a su equipo. Sin embargo, lejos de abandonar el objetivo, Emanuel seguía buscando alternativas para conseguir las localidades y poder ingresar al estadio junto a sus hijos.

La decisión de realizar semejante esfuerzo también tiene una explicación futbolística y emocional. Estudiantes vuelve a disputar una final continental después de muchos años y para Puccitelli la posibilidad de estar presente representa una oportunidad que no se puede dejar pasar.

El hincha recordó su experiencia en 2009, cuando pudo acompañar al equipo en Brasil, durante la revancha frente a Cruzeiro por la final de aquella edición de la Copa Libertadores. Aquella vivencia quedó marcada en su memoria y ahora busca repetir una experiencia similar, aunque con un condimento especial: compartirla con sus hijos.

“Esto es una vez y no sabés cuándo se va a volver a repetir. Pasaron 17 años y no sabés cuánto tiempo va a pasar de vuelta”, expresó.

La distancia geográfica también le da un significado particular a esta aventura. Vivir en Río Gallegos implica que acompañar al equipo en una instancia de semejante magnitud requiere una inversión económica y una organización que no están al alcance de cualquier hincha.

Durante la entrevista, el conductor de LU12 AM680, Gustavo Argañaraz, destacó el valor de la experiencia familiar y le deseó a Emanuel que pudiera completar el viaje sin inconvenientes y conseguir las entradas para ingresar al estadio. Incluso, entre bromas, quedó pendiente una promesa: si Estudiantes conseguía el resultado esperado, Emanuel tendría que acercarse a los estudios de La Opinión Austral para compartir el festejo.

Pero más allá de lo que suceda en el campo de juego, el verdadero objetivo ya estaba definido. Emanuel no solamente quería acompañar a Estudiantes en una final internacional. Quería regalarles a sus hijos una experiencia única, de esas que se recuerdan durante toda la vida.

Porque el fútbol también se trata de eso: de viajar miles de kilómetros, hacer sacrificios, superar dificultades y transmitir una pasión de generación en generación. Desde Río Gallegos hasta Montevideo, la aventura de los Puccitelli es una muestra de que, para algunos hinchas, los colores no conocen distancias y que hay momentos en los que el resultado pasa a un segundo plano frente a la posibilidad de construir un recuerdo inolvidable en familia.