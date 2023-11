Defensa y Justicia avanzó a la final de la Copa Argentina tras ganarle a San Lorenzo

Defensa y Justicia avanzó a la final de la Copa Argentina tras ganarle por 1 a 0 a San Lorenzo por las semifinales del certamen en el Estadio Néstor Díaz Pérez, de Lanús, y ahora enfrentará en esa instancia a Estudiantes de La Plata, que ayer eliminó a Boca Juniors.

A los 34 minutos de la primera parte, Santiago Solari marcó el gol que le dio, por primera vez en su historia, el pase a la final a Defensa y Justicia, y será una definición especial porque los platenses tampoco alcanzaron nunca esta instancia .

Desde el inicio del cotejo, el equipo de Julio Vaccari fue el claro dominador del encuentro, teniendo un alto porcentaje de la posición de la pelota y un buen juego colectivo.

Por su parte, el equipo de Rubén Darío Insua no podía hacer pie en el partido y sufrió los ataques del “Halcón”, pero la gran tarea de Augusto Batalla hizo que su valla no caiga en algunas oportunidades.

Después de un amplio dominio del partido, a los 34 minutos llegó la apertura del marcador para Defensa y Justicia.

Tras una buena jugada colectiva, Alexis Soto apareció por el carril izquierdo y en las puertas del área sacó un remate lejano, que fue contenido por Batalla -pero de forma débil- dejando el rebote dentro del área, que fue capturado por Santiago Solari y en soledad definió fuerte y arriba para vencer la valla del arquero del “Ciclón” y darle la ventaja a “Halcón”.

Ya en el complemento, San Lorenzo salió decidido en busca de llegar al empate que le dé vida en el partido y en la Copa Argentina, siendo en los primeros minutos de la segunda parte levemente superior a su rival.

Al ganador de la Copa Argentina le dan una plaza en la Copa Libertadores 2024, es por eso que los equipos le asignan una gran importancia a la competencia. En el caso de Defensa y San Lorenzo, por la tabla general estarían entrando a Copa Sudamericana y es por eso que necesitan ganar el certamen para llegar a la Libertadores.

Con el correr de los minutos y el aliento de la gente, el “Ciclón” fue metiendo en campo propio a Defensa en busca de llegar al empate, y el equipo de “Varela” comenzó a defender el resultado ante las arremetidas del equipo del “Gallego” Insua.

En la recta final del cotejo, se volvió un partido de ida y vuelta, en donde el “Halcón” buscaba cerrar el encuentro con alguna contra rápida y aprovechar las falencias defensivas de un San Lorenzo que estaba volcado en ataque y que con los cambios se decidió a ir en busca del empate de todas las maneras posibles, pero no llegaba a poner en peligro la valla de Enrique Bologna.

El “Ciclón” buscó por cielo y tierra llegar el empate que le diera la posibilidad de llevar al partido a los penales y fue superior a Defensa en todo el complemento, pero el gran bloque defensivo planteado por el equipo de Vaccari hizo que dichos intentos terminaran siendo truncos; el conjunto de Varela defendió el resultado en gran parte de la segunda mitad.

Con la victoria, el “Halcón” llegó por primera vez en su historia a la final de la Copa Argentina, en la cual se enfrentará a Estudiantes de La Plata, que venció ayer a Boca Juniors por 3 a 2, y tampoco jugó esa instancia.

Se prevé que la final sea a mediados de diciembre y las dos sedes que tienen más chances de albergar el cotejo definitorio de la competición son la provincia de Mendoza o la de Santiago del Estero.

= Síntesis =

San Lorenzo: Augusto Batalla; Agustín Giay, Rafael Pérez, Carlos Sánchez, Gastón Hernández y Malcom Braida; Gonzalo Maroni y Jalil Elías; Adam Bareiro, Federico Girotti y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insúa.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Agustín Sant´Anna, Julián Malatini, Tomás Cardona, Alexis Soto; Julián López y Gabriel Alanís; Santiago Solari, Rodrigo Bogarín y Gastón Togni; y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Gol en el primer tiempo: 34m. Santiago Solari (DJ).

Cambio en el primer tiempo: 17m. Gonzalo Castellani por Gabriel Alanís (DJ).

Cambios en el segundo tiempo: En el inicio, Iván Leguizamón por Gonzalo Maroni (SAN); 14m. Santiago Ramos Mingo por Rodrigo Bogarín (DJ); 18m. Carlos Auzqui por Federico Girotti (SAN); 28m. Gastón Ramírez por Agustín Giay (SAN); 36m. Lucas Pratto por Nicolás Fernández (DJ) y Dario Cáceres por Santiago Solari (DJ) y 45m. Nicolás Blandi por Gastón Hernández (SAN) y

Amonestados: Bareiro y Hernández (SL). SantAnna, López y Pratto (DJ).

Estadio: Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

(Télam)