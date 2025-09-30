Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la última reunión de delegados de la Liga de Fútbol Sur, los delegados de los distintos clubes que la integran realizaron un reconocimiento al presidente Luis Jacinto Cáceres, a quien le entregaron una placa recordatoria que registra los 68 años de la liga y los 45 años que el protagonista lleva en la Liga Sur.

Luís Cáceres tuvo su mayor trascendencia futbolística en 1982 cuando como técnico del primer equipo de San Lorenzo de Río Gallegos, llegó a jugar por el ascenso frente al equipo de Santa Rosa en La Pampa, una oportunidad que pudo haber sido única por un ascenso, pero que se frustró por un arbitraje absolutamente tendencioso sin lugar a dudas, dado que era muy difícil superar ese trámite en esa época cuando el fútbol del sur era ignorado mucho mas que ahora y sumado a la distancia.

San Lorenzo no podía ascender y se piensa que realmente se boicoteó la posibilidad en un partido que se tuvo que suspender porque los de San Lorenzo se quedaron con seis jugadores en cancha, una historia que ya hemos contado, pero lo cierto es que Luis Jacinto Cáceres fue el técnico de ese equipo que casi lleva a un plantel galleguense al fútbol grande de la Argentina.

Luis fue también técnico de un recordado equipo como el “Boca Coraje” que marcó toda una época en el fútbol local y luego vinculado a la liga sur, cuando se produce la intervención luego de los problemas que se plantearon durante la gestión de Ramón Lafuente, el protagonista fue nombrado como interventor de la misma, lo que cumplió sobradamente.

A posteriori se presentaría como candidato al presidencia lo que ganó con suma facilidad y el apoyo incondicional de los clubes afiliados, por lo que Luis Jacinto Cáceres tomó la presidencia hace ya muchos años y se mantiene a pesar de los avatares de todos los meses, sumado a la desaparición física de uno de sus hijos, jugador de la liga en otro tiempo.

Hoy los delegados entre los que se cuentan antiguos y nuevos amigos como Tito Velázques del Boxing Club, como Brigando de Hispano o nuevos como Alberoni de Talleres, todos juntos le reconocen sus años de trayectoria lo que no es poco para el fútbol de la ciudad.