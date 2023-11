Demichelis realizó una práctica de fútbol con Armani y sin el resto de los convocados

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, realizó una práctica de fútbol esta mañana en el predio de Ezeiza con Franco Armani en el arco pero sin Nicolás de la Cruz (Uruguay), Salomón Rondón (Venezuela) y Paulo Díaz (Chile), que realizaron tareas regenerativas.

Por su parte, Santiago Simón y Pablo Solari están descartados para el domingo porque recién se van a sumar mañana a los entrenamientos tras regresar de la gira en Japón, donde jugaron ante la selección local junto al combinado Sub 23.

Si bien quedan dos entrenamientos más antes del partido frente a Instituto, este domingo por la última fecha de fase de la Copa de la Liga, Demichelis tiene varias alternativas como las de Ramiro Funes Mori, Andrés Herrera, Agustín Palavecino, Matías Kranevitter y Miguel Borja.

Estos jugadores podrían meterse en el primer equipo si los que estuvieron en sus selecciones no se recuperan del desgaste que tuvieron en las últimas semanas con la doble fecha de Eliminatorias.

Asimismo, volvió a trabajar de manera diferenciada Gonzalo "Pity" Martínez, que sufrió una distensión muscular el sóleo izquierdo y recién la semana que viene empezará a tener entrenamientos más exigentes de cara a los posibles cruces de cuarto de final.

En tanto, Demichelis no podrá contar el domingo con el capitán Enzo Pérez, quien además de acumular cuatro tarjetas amarillas debe cumplir una fecha de suspensión por la expulsión que sufrió en el último partido frente a Rosario Central.

De este modo, el posible equipo -sin los seleccionados- será con: Armani; Herrera, Leandro González Pírez, Funes Mori y Milton Casco; Palavecino o Kranevitter y Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Esequiel Barco y Manuel Lanzini; Borja.

Con ese panorama, el equipo se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza con el regreso de los jugadores que participaron de las Eliminatorias, que realizaron una tarea regenerativa, al tiempo que el resto hizo una rutina de trabajos físicos y técnicos.

El equipo volverá a trabajar mañana en el River Camp. El sábado por la tarde, después de los trabajos con pelota parada, el entrenador dará la lista de concentrados para conseguir el domingo la clasificación contra Instituto en el estadio de Independiente a las 18 horas.

River, que viene de dos derrotas consecutivas, necesita al menos un empate para asegurarse la clasificación. En caso de ganar, la conseguirá como puntero de la zona y se cruzará en la próxima instancia con el cuarto equipo del otro grupo. (Télam)