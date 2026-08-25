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Las Escuelas de Educación Primaria N.º 39 y N.º 44 fueron escenario de una nueva jornada de Juegos en Comunidad, una propuesta que, en el marco del Programa Provincial EduActiva, busca generar espacios de encuentro, recreación y promoción de la actividad física para toda la comunidad.

La iniciativa convocó a familias, deportistas, integrantes de la comunidad educativa y vecinos, quienes participaron de una jornada marcada por el deporte, la integración y el intercambio.

Las actividades comenzaron en la E.P.P. N.º 39, donde el Newcom fue la disciplina elegida para dar inicio a la propuesta. El encuentro permitió compartir una experiencia deportiva y recreativa junto a la comunidad educativa, fortaleciendo los vínculos a través de una actividad que continúa ganando espacios en distintos ámbitos.

Posteriormente, la jornada tuvo continuidad en la E.P.P. N.º 44, donde se desarrollaron propuestas vinculadas al Chaiu Do Kwan y el Judo. Las disciplinas permitieron a los participantes acercarse a diferentes expresiones deportivas y disfrutar de una jornada pensada para promover hábitos saludables y la participación comunitaria.

Más allá de la práctica deportiva, Juegos en Comunidad apunta a transformar estos espacios en puntos de encuentro, donde el deporte funciona como una herramienta de inclusión, integración y construcción de vínculos.

La jornada contó con una importante participación de deportistas, familias y vecinos, quienes se sumaron a las diferentes actividades y acompañaron una propuesta que continúa recorriendo distintos espacios de la comunidad.