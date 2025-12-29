Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una nutrida actividad se cumplirá en las orillas del Lago Argentino los días 15, 16 y 17 de enero con la puesta en marcha del Wind Fest que cambiará a un lugar mas cercano a la costanera de El Calafate, con actividades de se cumplen diariamente n el lugar.

Asi tomarán parte de la misma el “kitesurf”, las pruebas de “WindSurf” y las de “Wind Foul”, las que se cumplen sin actividad de motor mecánico, y que además involucran juegos y otros entretenimientos a la vez que son altamente competitivas, por lo que formarán parte de la fiesta del lago, al igual que en años anteriores.

En ésta oportunidad no se utilizará el sector de Bahía Redonda, sino que será sobre el mismísimo lago a la altura del sector denominado La Toma de agua, sobre la parte norte de la costanera local, aledaña a los hoteles que cuelgan del paisaje espectacular del lugar, donde cada participante tendrá la oportunidad de demostrar sus habilidades según la prueba, por lo que llama mucho la atención su presentación.

Esta actividad se desarrolla en la región del lago desde hace bastante tiempo y se aprovecha la fiesta del lago para incorporarla al calendario de lo que se desarrolla complementando la fecha, donde seguramente que llegarán algunos avezados náuticos de otros lugares de la región, para compartir esta reunión deportivo-social a orillas del Lago Argentino.