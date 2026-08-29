No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Deportivo Esperanza volverá a representar a El Calafate en el Torneo Regional Federal Amateur 2026. El equipo llega con la ilusión de ser protagonista en una zona integrada exclusivamente por representantes de Santa Cruz.

El conjunto calafateño estará conducido por Martín Miguel Martínez y conformó un plantel que combina futbolistas que ya conocen la competencia con incorporaciones para afrontar el exigente calendario federal.

Zona 3: seis partidos para buscar la clasificación

Esperanza integra la Zona 3 de la Región Patagónica junto a Escorpión FC, Bancruz y Santa Cruz FC.

El debut será este 30 de agosto como visitante ante Escorpión FC, en Río Gallegos. Luego disputará tres partidos como local y cerrará la primera fase con dos compromisos fuera de El Calafate.

El camino de Deportivo Esperanza

30/08: Escorpión FC vs. Deportivo Esperanza.

Escorpión FC vs. Deportivo Esperanza. 06/09: Deportivo Esperanza vs. Santa Cruz FC.

Deportivo Esperanza vs. Santa Cruz FC. 13/09: Bancruz vs. Deportivo Esperanza.

Bancruz vs. Deportivo Esperanza. 20/09: Deportivo Esperanza vs. Escorpión FC.

Deportivo Esperanza vs. Escorpión FC. 27/09: Santa Cruz FC vs. Deportivo Esperanza.

Santa Cruz FC vs. Deportivo Esperanza. 04/10: Deportivo Esperanza vs. Bancruz.

El plantel completo de Deportivo Esperanza que irà por la gloria en el Torneo Regional Federal Amateur 2026.

La lista de buena fe

Director técnico: Martín Miguel Martínez.

Cuerpo técnico: César Elías Agüero y Facundo Nicolás Zugasty Álvarez (preparadores físicos), Bryan Céspedes (ayudante de campo), Maximiliano Leopoldo Ledesma (entrenador de arqueros) y Carlos Javier Acosta (auxiliar).

Jugadores: Franco Andrés Tico, Julio César Romero, Enzo Kevin Solís, Ricardo Cardozo, Daniel Cardozo, Sergio Agustín Galeano, Emanuel Marcos Aguirre, Esteban Leonel Jaime, Walter Manuel Torres, Lucas Gonzalo Alzogaray, Jonathan Gabriel Pedrozo, Miqueas Eliazar Ledesma, Ezequiel Debastiani, Maximiliano Emanuel Britos Cianferoni, Jorge Alejandro Castellanos Vargas, Nahuel Alejandro Reyes Godoy, Rodrigo Sebastián Rojas, Alem Agustín Torres, Lucas Rojas, Santino Díaz, Nazareno Molina, Rodrigo Héctor Alvarez Iturriza, Pehuén Bengoechea, Diego Martín Godoy, Gastón Mosenkis, Thiago Lautaro Parodi, Jonás Alejandro Vera, Facundo Rosales, Lautaro Héctor Díaz Visgarra, Kevin Andrés Raschdorf, Mauro Alan Ledesma, Oscar Daniel Bazán, Rubén Leonel Alcazar, Sergio Hernán Alarcón, Lautaro Ezequiel Martín, Iván Conrado Benítez y Ricardo José Insfrán.

Con una nómina de 37 futbolistas, Deportivo Esperanza se prepara para una nueva experiencia federal con la misión de competir de igual a igual en una de las zonas más exigentes de la Región Patagónica.