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Una nueva jornada de Liga Sur comenzará a disputarse este fin de semana en Río Gallegos y los primeros en ver acción serán los chicos de quinta división. A las 16 horas de este sábado 23 de mayo se enfrentarán en cancha de Boca el “Xeneize” contra Ferro YCF.

Ese mismo sábado, pero a las 16:30 horas en la cancha del Hispano se medirán por la primera semifinal de cuarta división el equipo local y Bancruz. También el sábado, pero en cancha del Boxing Club a las 20 horas jugarán el primer cruce de cuartos de final de la primera división el “Albiverde” contra el “Ferroviario”.

La fecha continuará el día domingo con los otros tres partidos correspondientes a los cruces de 1°. A las 13 horas, en cancha de Boca, jugarán el equipo “Azzurro” dirigido técnicamente por Carlos Padín contra el “Celeste” conducido tácticamente por Mariano Palermo. A la misma hora, pero en cancha de Hispano, se medirán el puntero de la fase regular Unión Petroleros Privados y Unión Santacruceña. Cerrarán la jornada de domingo en cancha de Boxing los equipos de Escorpión y Boca, que se estarán enfrentando a partir de las 20 horas.

Se definen los semifinalistas de Primera y los finalistas de la 4ta división.

La fecha se cerrará recién el día martes a las 20 horas con la segunda semifinal de la cuarta división. El partido lo animarán en la cancha Emilio “Pichón” Guatti el equipo de Claudio Leyenda Unión Santacruceña y el Boxing de Matías Clavel.

Se definen los últimos clasificados al Torneo Regional

Con Bancruz de Río Gallegos y Newell’s Old Boys esperando la confirmación del encuentro que deben disputar para definir el clasificado de la Liga Sur, la Liga Centro ya tiene su representante para el triangular que determinará qué equipo de Santa Cruz se gane el boleto al Torneo Regional 2026.

Ese equipo es Racing Club de Puerto San Julián, que en una definición a dos partidos contra Independiente de esa misma localidad se impuso 2 a 1. De esta forma, sólo resta saber qué equipo de la cuenca carbonífera será el tercer animador del triangular.

Racing de Puerto San Julián es el primer clasificado al triangular.