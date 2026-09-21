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El Río Gallegos Golf Club puso en marcha este sábado 19 de septiembre una nueva edición del Campeonato del Club, dando inicio oficialmente a la temporada 2026/27 con una jornada que reunió a los jugadores de la institución en la cancha Eduardo “Lalo” Harris.

La primera fecha se disputó bajo la modalidad Medal Play a 18 hoyos, tal como estaba previsto en el calendario, y tuvo además un atractivo especial para los participantes: los resultados de esta jornada forman parte del camino clasificatorio hacia la Copa Match Play Apertura. De esta manera, el comienzo del campeonato no solamente permitió a los golfistas buscar los primeros lugares de sus respectivas categorías, sino también comenzar a posicionarse de cara a la competencia eliminatoria.

En la categoría Mixta A, Diego Lincoman tuvo un sólido comienzo y se quedó con el primer puesto al completar la jornada con 74 golpes netos. Carlos Franco finalizó en la segunda posición con 76 golpes, mientras que Eduardo Larrosa completó el podio con una tarjeta de 78 golpes netos.

La definición de Mixta B también tuvo a Juan Carlos Mancini como protagonista. El golfista logró el primer lugar de la categoría con 75 golpes netos, estableciendo una diferencia sobre sus perseguidores. Nelson Torres terminó segundo con 87 golpes, mientras que Omar Becerra ocupó la tercera posición con 88.

De esta manera, Lincoman y Mancini se convirtieron en los primeros ganadores de la temporada 2026/27 en sus respectivas categorías y comenzaron con el pie derecho el recorrido hacia el Campeonato del Club.

La jornada representó además el primer capítulo de una competencia que tendrá continuidad en las próximas fechas. De acuerdo con el formato anunciado por la institución, el Campeonato del Club contempla las categorías Mixta Gross, Mixta Neto de 0 a 20,9 y Mixta Neto de 21 a 54, mientras que los resultados también tienen incidencia en la clasificación para la Copa Match Play Apertura.

Con los primeros resultados ya definidos, el Río Gallegos Golf Club prepara ahora lo que será la continuidad del calendario. En los próximos días se conocerán los cuadros y cruces correspondientes a la Copa Match Play, que sumará una nueva instancia competitiva para los jugadores clasificados.

Así, el golf riogalleguense volvió a tener su espacio de competencia y abrió oficialmente una temporada 2026/27 que tendrá al Campeonato del Club como uno de sus principales atractivos. Con Lincoman y Mancini como los primeros ganadores, el camino hacia el título ya está en marcha.