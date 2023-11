Doblete del argentino José López para la victoria del líder Palmeiras en el Brasileirao

Palmeiras aplastó hoy como local al descendido América Mineiro por 4 a 0, en la continuidad de la 36ta fecha de la liga brasileña, también conocida como Brasileirao, donde es único líder con 66 puntos, a tres de sus escoltas con seis por jugarse.

Los goles fueron convertidos por el atacante Endrick, el defensor Éder, en contra, y el volante argentino José López en dos ocasiones, quien ingresó durante el complemento.

En la visita fue titular su compatriota y mediocampista Leandro Martínez, en tanto que Martín Benítez ingresó en el segundo tiempo.

Además, Botafogo (63 puntos), igualó como visitante con el también descendido Coritiba por 1 a 1, y no pudo acortar distancia con el puntero.

El delantero Tiquinho Soares convirtió para la visita, donde fue titular el defensor argentino Víctor Cuesta, en el séptimo minuto de descuento, pero Coritiba, con el volante Marcelino Moreno en su formación inicial, empató dos minutos después a través del delantero Edu.

En otro partido disputado hoy, Fluminense goleó como visitante a Santos por 3 a 0, con goles del volante Matheus Martinelli, del mediocampista colombiano Jhon Arias y del goleador argentino Germán Cano.

En el conjunto local ingresó el delantero Julio Furch, ex Belgrano de Córdoba y Arsenal de Sarandí.

Por otro lado, Atlético Mineiro, con los argentinos Renzo Saravia y Matías Zaracho como titulares, goleó como visitante a Flamengo por 3 a 0, y alcanzó la línea de los escoltas en la tabla, con 63 puntos.

Los tantos los convirtieron el delantero Paulinho y los mediocampistas Edenílson y Rubens.

Además, en el complemento ingresó el atacante nacional Cristian Pavón, en tanto que en el local fue titular el arquero Agustín Rossi.

Por la misma jornada, Internacional de Porto Alegre, dirigido por el DT argentino Eduardo Coudet, venció como visitante a Cuiaba por 2 a 0, con tantos del delantero ecuatoriano Enner Valencia y del atacante Pedro Henrique.

En Inter, que se afirma en puestos de clasificación a Copa sudamericana, fueron titulares los defensores argentinos Gabriel Mercado y Fabricio Bustos.

El último partido disputado hoy terminó en victoria agónica de San Pablo como visitante sobre Bahia por 1 a 0, con gol del delantero Caio Paulista.

En el local ingresó el volante nacional Lucas Mugni, mientras que en la visita fue convocado el defensor Alan Franco, pero no ingresó.

La 36ta fecha del Brasileirao se completará mañana con los siguientes partidos:

A las 19.00: Gremio-Goias.

A las 20.00: Cruzeiro- Atl. Paranaense.

A las 20.30 Bragantino-Fortaleza.

-Posiciones: Palmeiras 66 puntos; Botafogo, Atl. Mineiro y Flamengo 63; Gremio y Bragantino 59; Fluminense 56; Paranaense 52, San Pablo 50; Inter 49; Cuiaba 48, Corinthians 47; Fortaleza 45; Cruzeiro 44; Santos 43; Vasco da Gama 42; Bahia 41; Goiás 35; Coritiba 30 y América MG 21. (Télam)