No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

COSEBA Rugby Club atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Raúl Alejandro Alvarado, quien formó parte de los primeros años de la institución y dejó una huella imborrable entre quienes compartieron aquellos comienzos.

Alvarado fue exjugador del club en 1984, durante una etapa fundacional para la entidad, y también fue alumno del querido Colegio Secundario N.º 16 COSEBA.

A través de sus redes sociales, la institución recordó especialmente su compromiso y acompañamiento en aquellos años, destacando su permanente disposición para colaborar con las distintas actividades que se desarrollaban alrededor del club y la comunidad educativa.

“Una de las piedras fundamentales, en aquellos tiempos, para las actividades del rubro o clase que cada uno se pueda imaginar, ahí estaba él”, expresó COSEBA Rugby Club en su mensaje de despedida, al recordar a quien fuera conocido afectuosamente como “Loctite”.

Desde la institución resaltaron además su empuje, su presencia constante y su capacidad para acompañar y sostener los proyectos de aquellos primeros tiempos, siempre “al pie del cañón” y sin bajar los brazos.

Con profundo pesar, COSEBA Rugby Club despidió a uno de los protagonistas de sus primeros capítulos y envió sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos.