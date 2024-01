Dorival Junior asumió como DT de Brasil y dijo: "Este seleccioanado está obligado a volver a ganar"

El entrenador Dorival Junior asumió como nuevo director técnico del seleccionado brasileño de fútbol, tras dejar su cargo en el club San Pablo, y aseguró que el equipo "tiene la obligación del volver a ganar".

Dorival firmó anoche un contrato hasta diciembre de 2026 y liderará al equipo en el ciclo hasta el próximo Mundial de Estados Unidos-México-Canada, debutando en la segunda quincena de marzo con dos amistosos en Londres contra Inglaterra y en Madrid frete a España.

"Hoy estoy aquí representando al equipo más ganador del planeta, ese que inspira a muchos en todo el mundo. Y tiene la obligación de volver a ganar. El fútbol brasileño es muy fuerte, se reinventa. No podemos pasar por el momento que estamos pasando. Que sirva de lección para que podamos encontrar un nuevo camino" dijo Dorival, de 61 años, ante la prensa.

Brasil volverá a jugar en la eliminatoria en setiembre, ante Ecuador, de local, y luego visitará a Paraguay, señaló Globo Esporte.

El seleccionado pentacampeón está en sexta posición, con siete puntos, ocho menos que el líder Argentina y también debe prepararse para la Copa América de Estados Unidos entre junio y julio próximo., en Estados Unidos.

"Necesitamos ofrecer una selección confiable, que nos dé credibilidad a todos. Hago un llamado a todos los profesionales que forman parte del fútbol, ​​que están implicados con el fútbol. El fútbol necesita de cada uno de ustedes" dijo el ex DT de Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, San Pablo, Athletico Paranaense y Ceará

Con respecto a su salida del San Pablo, Dorival se justificó con claridad: "Tenía contrato en San Pablo, pero no lo dejé, no lo cambié, llegue al seleccionado porque está no fue una invitación, esto fue un llamado. Ningún profesional en su sano juicio dejaría de responder a este llamado"

Dorival ganó en su carrear de entrenador 1 Libertadores (2022), 3 Copas do Brasil (2010, 2022 y 2023), 1 Recopa Sul-Americana (2011), 2 Paulistas (2010 y 2016), 2 Paranaenses (2008 y 2020), 1 Gaúcho (2012) ), 1 Pernambucano (2006), 1 Catarinense (2004) y 1 Serie B brasileña (2009). (Télam)