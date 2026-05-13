Your browser doesn’t support HTML5 audio

El campeonato fue evaluativo para conformar la Selección Argentina que nos representara en  la ciudad de Lima (Perú) del Iberoamericano de Atletismo U 20.

En este evento participaron varios atletas santacruceños: Cielo Martínez, Nahuel Bazán, Joaquín Barrionuevo, Santiago Guidetti y Jeremía James Peronja.

Los resultados fueron los siguientes: Cielo Martínez quedo 4ta en salto en alto con 1.53 mts; Nahuel Bazán 11° en 1500 mts. con 4,21 m. y Joaquín Barrionuevo 18° en 1500 mts. con 4,51 m. y 12 en los 5000 mts con un tiempo de 19,28 m.

Por otra parte Santiago Guidetti salió campeón nacional en los 100 mts. llanos defendiendo el titulo obtenido el año pasado; igual que Jeremia James Peronja quien repitió lo conseguido el año pasado en Rosario obteniendo el primer lugar en salto en alto con 2,00 mts siendo Campeón Nacional.

1-582x728
Santiago Guidetti se coronó campeón en 100 metros llanos.

Tanto Santi como Jere residen actualmente por motivos de estudio en CABA y Rosario por lo que en este Campeonato representaron a la FAM (Federación Atlética Metropolitana) y a la FSA (Federación Santafesina de Atletismo) y tienen como entrenadores a Hugo Gómez y Olmes Fornero.

Un nuevo logro para estos atletas quienes están a la espera de la lista de convocados a la Selección Argentina ya que ambos han alcanzado en esta etapa del año llegar a las marcas referenciales que exige la Confederación Argentina de Atletismo para el Iberoamericano.

2-582x728
Jeremías James Peronja fue campeón nacional en salto en alto.

EN ESTA NOTA Atletismo

Leé más notas de La Opinión Austral

Ver comentarios