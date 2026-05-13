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El campeonato fue evaluativo para conformar la Selección Argentina que nos representara en la ciudad de Lima (Perú) del Iberoamericano de Atletismo U 20.

En este evento participaron varios atletas santacruceños: Cielo Martínez, Nahuel Bazán, Joaquín Barrionuevo, Santiago Guidetti y Jeremía James Peronja.

Los resultados fueron los siguientes: Cielo Martínez quedo 4ta en salto en alto con 1.53 mts; Nahuel Bazán 11° en 1500 mts. con 4,21 m. y Joaquín Barrionuevo 18° en 1500 mts. con 4,51 m. y 12 en los 5000 mts con un tiempo de 19,28 m.

Por otra parte Santiago Guidetti salió campeón nacional en los 100 mts. llanos defendiendo el titulo obtenido el año pasado; igual que Jeremia James Peronja quien repitió lo conseguido el año pasado en Rosario obteniendo el primer lugar en salto en alto con 2,00 mts siendo Campeón Nacional.

Tanto Santi como Jere residen actualmente por motivos de estudio en CABA y Rosario por lo que en este Campeonato representaron a la FAM (Federación Atlética Metropolitana) y a la FSA (Federación Santafesina de Atletismo) y tienen como entrenadores a Hugo Gómez y Olmes Fornero.

Un nuevo logro para estos atletas quienes están a la espera de la lista de convocados a la Selección Argentina ya que ambos han alcanzado en esta etapa del año llegar a las marcas referenciales que exige la Confederación Argentina de Atletismo para el Iberoamericano.