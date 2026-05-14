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El pasado fin de semana equipos de distintos puntos de la provincia y de la región se dieron cita en la ciudad de Comodoro Rivadavia para disputar un nuevo Campeonato Argentino Mixto de Newcom.

En la categoría +50 “A”, el equipo Cedefys de Puerto San Julián se consagró campeón luego de ganarle en la final al equipo Los Delfines de Córdoba por 2 sets a 1.

Los demás equipos de la provincia que participaron del certamen en esta categoría fueron UAKEN de Piedrabuena (6°), Rosario Central de El Calafate (7°), Los Sureños de 28 de Noviembre (10°), Ankatu de Caleta Olivia (13°), Gladiadores de Río Turbio (16°) y El Trébol de El Calafate (17°).

En la categoría +50 “B”, el equipo Joshem de Río Gallegos también se subió al primer lugar del podio luego de vencer en la final al equipo Newen de Chubut. En esta categoría Universitarios de Caleta Olivia finalizó 4°.

Joshem de Río Gallegos ganó el Campeonato en categoría +50 B.

En la categoría +40, los Lobos del Golfo de Caleta Olivia llegaron a la final, pero no pudieron contra Defensores de la Comarca de Río Negro, por lo que se quedó con el sub campeonato.

Por último, en categoría +60 “B”, Ankatu de Caleta Olivia se subió al tercer lugar del podio luego de vencer al conjunto RK 8 de Chubut. En esta misma categoría, El Trébol salió 7°.

Cabe destacar que desde la organización se reconoció la la labor de los árbitros de Santa Cruz Mauricio Caudillo y Marisa Sánchez, así como también del árbitro en jefe que fue Patricio Kaiser, también de la provincia de Santa Cruz.

La próxima fecha del Campeonato Mixto de la disciplina se llevará adelante del 3 al 5 de Julio en Santiago del Estero.