Los nadadores de competición del Hispano Americano Dana García y Joaquín Zuleta, integran la selección nacional de natación que esta compitiendo en Bolivia.

Los santacruceños integrados al equipo desde hace unos días están con toda la selección nacional en la disputa de la Copa Pacífico que se desarrolla en la ciudad de Cochabamba en Bolivia.

El santacruceño Zuleta terminó octavo en la prueba final de los 800 metros, mientras que Dana García se adjudicó tres medallas de plata en los 200 metros espalda, medalla de bronce en las 400m metros libre y medalla de oro en la posta cuatro por 100 libre, por lo que han logrado un hecho considerado histórico para los nadadores de Hispano.

Con la gran satisfacción de todo el club celeste, los chicos han logrado un precedente importante para el equipo de competición y para el natatorio del Hispano en la historia de la natación en Santa Cruz.