La expresión normal en cualquier charla es que “ no es para cualquiera” y no hay ninguna duda de que es así, porque en las últimas horas, dos jovencitas santacruceñas lograron hacer cumbre en el Cerro Aconcagua, el mas alto de América del Sur y ya están retornando hacia lo mas seguro,

Esto se dio dado que Soledad Moran ya cuenta con experiencia no porque hubiera llegado a la cumbre, sino porque ha estado trabajando en la zona y conoce del tema desde sus primeros años en su lejano Río Turbio natal, siempre interesada en el tema, y ahora acompañada de otra comprovinciana como Sofía Ibañez, nacida en Puerto Santa Cruz y compañera de aventuras de la turbiense.

Ambas salieron de uno de los campamentos-base a las 5 de la mañana cuando el sol comenzaba a asomar lentamente y a las 15.20 llegaron a la cumbre del poderoso Aconcagua con todo el entusiasmo y la voluntad, sin guía físico y solo por el celular del hermano de Soledad que las acompañó con mensajes todo el trayecto hasta la cima y después en la bajada que emprendieron con mucho cuidado llegando otra vez al campamiento a las 20 horas.

Hoy están arribando nuevamente a la población luego de una experiencia excitante y poderosamente peligrosa, por lo que ambas santacruceñas están mas que satisfechas por lo logrado y seguramente que el tema tendrá una profunda repercusión, porque como se asegura al principio, “no es para cualquiera”.

La demostración de esfuerzo, de coraje y de voluntad es notoria en este caso, por lo que se espera que sean reconocidas como las que obtuvieron un logro mas que significativo para el deporte provincial y para el andinismo, premio superlativo que ya tienen en su historial después de concretar semejante trayectoria cuando en la imagen ambas lucen la bandera de sus localidades y de fondo la bandera de la provincia de Santa Cruz como emblema.